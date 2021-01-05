Биоресурсы на 470 млн тенге пыталась вывезти из Казахстана преступная группа

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Алматы осудили организаторов транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой биоресурсов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
"Департаментом экономических расследований по Алматы завершено досудебное расследование в отношении граждан Китайской Народной Республики и Республики Казахстан, которые в составе транснациональной организованной преступной группы осуществляли контрабандное перемещение рачков артемии салина (цисты артемии) на сумму более 470 млн тенге. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при контрабандном перемещении товара задержаны транспортные средства, в которых обнаружены запрещенные к вывозу с территории РК биоресурсы общим весом более 400 тонн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором специализированного межрайонного суда Алматы четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 234 ч. 3 п. 2 УК РК "Экономическая контрабанда"; 264 ч. 1, 2 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и ст. 214 ч. 2 УК РК "Незаконное предпринимательство". Они осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.Справочно:
артемия (Artemia salina) – особые рачки, которые обитают в соленых водоемах. Цисты артемии имеют большую ценность для рыбоводства, птицеводства, фармакологии и косметологии.