​Биотопливо вместо угля

Это прессованные гранулы, вырабатываемые из соломы, сенажа, отходов рисоводства и соеводства. Они втрое дешевле дизельного топ­лива, при их сжигании в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ.

На заводе установлено современное оборудование, позволяющее выпус­кать в сутки до 5 тонн продукции. Сырье поставляют местные фермеры, для которых новый промобъект стал дополнительным источником дохода. Сумма инвестиций составила 60 млн тенге, в перспективе планируется расширение производства.

Впрочем, это не первое в Жетысу предприятие по выпуску экологически чистого топлива: три аналогичных мини-завода были введены в эксплуатацию ранее. По информации областного управления энергетики и ЖКХ, топливными пеллетами уже ­обогревается ряд школ в Кара­тальском, Ескельдинском и Ак­суском районах. Соломенные гранулы успешно заменяют привычные уголь, мазут и солярку. Их можно использовать не только как топливо, но и в качестве корма для скота. По оценкам экспертов, проект позво­лит решить ряд актуальных проб­лем, связанных с обеспечением энергобезопаснос­ти, защитой окружающей среды, экономией бюджетных средств.