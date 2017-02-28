​Биотопливо вместо угля

Это прессованные гранулы, вырабатываемые из соломы, сенажа, отходов рисоводства и соеводства. Они втрое дешевле дизельного топлива, при их сжигании в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ.
На заводе установлено современное оборудование, позволяющее выпускать в сутки до 5 тонн продукции. Сырье поставляют местные фермеры, для которых новый промобъект стал дополнительным источником дохода. Сумма инвестиций составила 60 млн тенге, в перспективе планируется расширение производства.
Впрочем, это не первое в Жетысу предприятие по выпуску экологически чистого топлива: три аналогичных мини-завода были введены в эксплуатацию ранее. По информации областного управления энергетики и ЖКХ, топливными пеллетами уже обогревается ряд школ в Каратальском, Ескельдинском и Аксуском районах. Соломенные гранулы успешно заменяют привычные уголь, мазут и солярку. Их можно использовать не только как топливо, но и в качестве корма для скота. По оценкам экспертов, проект позволит решить ряд актуальных проблем, связанных с обеспечением энергобезопасности, защитой окружающей среды, экономией бюджетных средств.