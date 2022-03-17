Бывший глава Минздрава Елжан Биртанов обвинил сотрудников Агентства по финмониторингу в фальсификации уголовного дела против него и экс-вице-министра Олжаса Абишева в интересах неких людей, курирующих фармацевтический бизнес в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По его мнению, им была невыгодна цифровизация системы здравоохранения, которая позволила бы искоренить коррупцию. Он напомнил, что ранее из бюджета аптеки получали средства на реализацию льготных лекарств. Прозрачность денежных потоков лишила возможности совершать хищения.

По словам Елжана Биртанова, сотрудники АФМ продолжают препятствовать дальнейшему запуску платформы. Он также отметил, что за два года орган преследования так и не представил доказательств его вины.

"Почему именно эта часть верхушки была заблокирована? Олжас Амангельдиевич приоткрыл завесу тайны. Дело в том, что одним из самых бенефициаров, скажем так, отсутствия цифровизации в здравоохранении, является коррумпированный криминальный фармбизнес. Он об этом сказал. И одно из проявлений – лекарства, закупленные за счет нас, налогоплательщиков, за счет бюджета, оказывались в сопредельных странах: в России, Узбекистане, Кыргызстане и т.д. И именно мы, и наша команда с этим активно боролись, начиная уже с 2017 года, особенно в 2018-м. Мы выявили фармконтролем остатков списанных в аптеках лекарств на 4 миллиарда тенге", - высказался экс-министр здравоохранения.

Напомним, Биртанова и его заместителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путём приёмки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации.