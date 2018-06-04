Биртанов опроверг связь между референс-лабораторией и вспышкой менингита в Алматы

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций опроверг слухи о том, что штамм менингита "утек" из Центральной референс-лаборатории на базе Казахского института зоонозных инфекций в Алматы. По его словам нет связи между деятельностью лаборатории и смертями от менингита, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Этот научный центр существует уже много десятилетий. Там хранятся штаммы особо опасных инфекций. Лаборатория самого высокого класса безопасности. Штаммы менингита – это циркулирующие среди населения штаммы, повседневные, они не являются особо опасными, подлежащими хранению в референс-лаборатории. Никаких случаев утечки из этой референс-лаборатории на сегодня нет и не было", – сообщил Биртанов.