Биртанов популярно объяснит Ошакбаеву, зачем нужна медстраховка

Общество
Жания Уранкаева
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах заседания Правительства прокомментировал предстоящие теледебаты с известным экономистом Рахимом Ошакбаевым, раскритиковавшим на своей странице в Facebook систему обязательного медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz.

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, Биртанов не исключил возможность, что встреча с его оппонентом в прямом эфире пройдет на телеканале "Хабар". Ранее министр в соцсетях предлагал провести теледебаты 21 июля на площадке ток-шоу "Час-пик" Первого канала "Евразия".

"Нужно, чтобы как можно больше людей услышало нашу позицию, почему мы считаем, что нельзя откладывать медицинское страхование. По данным агентства TNS Gallup Media Asia, у канала "Евразия" максимальный охват в стране. Также, потому что на данном телеканале есть действующее в прямом эфире ток-шоу, в режиме онлайн, поэтому мы предложили именно его. Но сейчас мы обсуждаем с Рахимом, какие еще есть варианты. У министра информации есть дополнительные предложения, в том числе и телеканал "Хабар", – сказал Биртанов. 

Министр подчеркнул, что дебаты обязательно должны быть показаны в прямом эфире.

"Самое главное, чтобы был прямой эфир. Потому что, к сожалению, не все каналы, в том числе коммерческие, могут предоставить прямой эфир, и чтобы не было потом сомнений, что что-то вырезали, убрали и так далее", – добавил он.

Также глава Минздрава отметил, что ориентировочная дата проведения дебатов определена на 21 июля и связана она с его рабочим графиком.

"Я предложил одну дату – 21 июля, потому что у нас тоже есть свой рабочий график. На этой неделе у нас два выезда в регионы, на следующей неделе также. Поэтому самая оптимальная дата – 21 июля. Касательно студии, то, скорее всего, вариант, предложенный "Первым каналом". Там больше 20 камер и готовая студия. А может быть, другой вариант будет. Я думаю, на следующей неделе мы уже проведем эти теледебаты", – заключил министр.

При этом платить телеканалу за эфирное время для проведения дебатов министерство не планирует. 

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