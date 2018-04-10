Общество
Биртанов рассказал, где появятся новые университетские клиники в Казахстане
Инга Селезнева
В настоящее время в Казахстане разрабатываются 3 проекта по строительству университетских клиник в рамках государственно-частного партнерства. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В работе 3 проекта ГЧП по созданию университетских больниц. В частности, в Алматы получена положительная экономическая экспертиза, разработан проект конкурсной документации, прорабатывается вопрос привлечения ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. По университетской больнице в Караганде ведется разработка документации совместно Азиатским банком развития", – сообщил Биртанов.

Он также отметил, что комиссия по концессиям одобрила включение данных проектов в перечень объектов республиканской собственности.

"Два проекта особой значимости в текущем году будут выведены на конкурс. Кроме того, в рамках исполнения Послания Президента народу Казахстана реализуется проект ГЧП по созданию университетской больницы на 1 265 коек с интеграцией пяти республиканских научно-медицинских центров Алматы. Реализация проекта находится сейчас на этапе прохождения экономической экспертизы в МНЭ", – сказал Биртанов. 

По его словам, в настоящее время государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения представляет собой реализацию 175 проектов, из которых по 50 заключены договора. Общая сумма заключенных контрактов составляет 33,7 миллиарда тенге.

"В текущем году заключено 15 договоров в шести регионах: Западно-Казахстанская область – 2, Карагандинская область – 6, Кызылординская область – 3, Мангистауская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 1.  Проекты предусматривают строительство и эксплуатацию врачебных амбулаторий, поликлиник, стационаров, оснащение медицинской техникой и другое", – сказал глава минздрава. 

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