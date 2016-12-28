​Бирюзовое убранство Астаны

Астана готовится к встрече Нового года. В канун праздника город украсился разнообразными инсталляциями, мерцающими арками и фигурами. В уходящем году в столице 16 елок, не считая зеленых красавиц, установленных предпринимателями при оформлении прилегающих территорий.

Ежегодно при украшении города выбирается единое цветовое решение, на этот раз выбор пал на бирюзовый оттенок. Перекрестки, островки дорожных развязок и зоны около парков украшены новыми малыми архитектурными формами. Обрядились деревья вдоль дорог, они сияют светодинамическими шарами, звез­дами, игрушками. Необычные световые инсталляции в виде тоннелей будут размещены возле концертного зала «Астана», на проспекте Б. Момыш­улы и на Водно-зеленом бульваре. А на площади у монумента «Байтерек» устанавливается большая композиция «Дворцовая стена» с беседками.

Особое внимание уделено подготовке набережной реки Есиль. Новогодними иллюминациями украшены ротонды, пешеходный мост, установлен праздничный световой навес. По традиции здесь расположились и ледовые горки. В текущем году на фасадах многих зданий присутствуют элементы новогодней тематики и предстоящей выставки «ЭКСПО-2017».

Построены в столице и ледовые городки. В уходящем году их четыре: у ТРЦ «Хан Шатыр», на площади перед зданием городского акимата, на набережной реки Есиль и в парке «Студенческий». Планируется, что в выходные и праздничные дни здесь будут проходить праздничные мероприятия, в том числе концерты, соревнования по различным видам спорта, мас­тер-классы по фигурному катанию, флешмобы, ярмарки, показательные выступления спортсменов.