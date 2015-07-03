Биржа «зеленых» инноваций Свежий выпуск 507 Досжан НУРГАЛИЕВ

Благодаря активному формированию казахстанского контента инноваций ЕХРО 2017, мировая общественность и зарубежные инвесторы с интересом открывают для себя интеллектуальный и научно-инновационный потенциал казахстанцев, в том числе будущих «двигателей» прогресса. Об этом с нами поделилась мнением управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», доктор экономических наук Салтанат РАХИМБЕКОВА.

– Салтанат Темиркуловна, в своем выступлении на общенациональном телемосте, посвященном Дню индустриализации, Глава государства еще раз напомнил казахстанцам о глобальных трендах, связанных с новым технологическим укладом и инновационными факторами как драйверами роста будущей экономики. Какие меры и площадки позволяют Казахстану раскрывать в полной мере инновационный потенциал нашего общества?

– Вначале хотелось бы напомнить, что успех предстоящей международной выставки ЕХРО 2017 «Энергия будущего» во многом зависит от активного участия граждан планеты в реализации приоритетов энергоэкологической инициативы, выдвинутой Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым­ в качестве формулы устойчивого развития цивилизации в ХХI веке. При этом совместные действия различных международных и отечественных институтов развития создают потенциальные возможности для объединения общественных сил и новаторов в рамках глобального проекта G-Global.

Наша миссия в этом процессе – объединение общественных сил для актуализации проектов ЕХРО и их продвижения в локальную и глобальную практику. Для этого мы стараемся максимально использовать мощный потенциал коммуникативной платформы G- Global, создающей колоссальные возможности для прямого диалога с мировым и отечественным интеллектуальным сообществом, в том числе с инвесторами, вкладывающими ресурсы в наиболее эффективные инновационные проекты. То есть, по сути, сегодня в рамках подготовки к ЕХРО мы формируем отечественный рынок инновационных проектов. В связи с этим примечательно, что актуализация проектов ЕХРО сопровождается не только постоянным диалогом, но и их демонстрацией в рамках «Виртуальной выставки ЕХРО 2017», функционирующей на платформе G-Global, что, безу­словно, способствует лучшему раскрытию инновационного потенциала страны, а также формированию в нашем обществе нового технологического мышления.

В октябре 2014 года компания «Астана ЭКСПО-2017» подписала меморандум по организации и проведению республиканского конкурса «зеленых» инноваций и проектов Online Expo 2017. Инициаторами выступили общественные организации Казахстана – Коалиция «За «зеленую» экономику и развитие G-Global», Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» и АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». От государственных структур меморандум подписан МОН и МИР РК, Национальным агентством по технологическому развитию, ННТХ «Парасат», АО «Самрук-Энерго», АО «Байтерек», ТОО «Центр коммерциализации технологий», АО «НУХ «КазАгро», АО «КазАгроИнновация», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Инновационным парком ЕНУ им. Л. Гумилева, а также ведущими общественными организациями страны. Участниками меморандума создан республиканский штаб конкурса, который призван активизировать сотрудничество между ведомствами, институтами развития, общественными и бизнес-структурами. Штаб возглавил депутат Сената Парламента РК, председатель Международного секретариата G-Global Серик Нугербеков.

По состоянию на 1 июня 2015 года, на конкурс Online Expo 2017 подано порядка 400 заявок, зарегистрировались более 2 тысяч посетителей сайта, создано 75 блогов. За 7 месяцев работы виртуальный портал конкурса вошел в первую тысячу наиболее посещаемых сайтов Казахстана.

– Насколько активно происходит работа по коммерциализации этих проектов?

– В текущем году в Астане при поддержке национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» и площадки G-Global состоялось технологическое брокерское событие – «Коммерциализация технологий». В рамках данного мероприятия инноваторы Казахстана наглядно представили инвесторам 50 новых изобретений. Организаторами мероприятия выступили Центр коммерциализации технологий при Министерстве образования и науки РК совместно с Всемирным банком и Американским фондом гражданских исследований и развития CRDF Global в рамках многолетнего проекта «Коммерциализация технологий», направленного на выявление лучших казахстанских инноваций и изобретений и организацию соответствующих производств. Так вот, на этой встрече пять казахстанских инновационных компаний подписали лицензионные соглашения и меморандумы с инноваторами на внедрение их разработок.

Из представленных 50 работ 11 проектов заявлено на конкурсе Online Expo 2017, который стартовал в ноябре 2014 года. Безусловно, участие в данном конкурсе всех заявленных проектов поможет им как минимум получить социальную рекламу как внутри страны, так и на глобальном уровне.

В рамках конкурса необходимо выявить, какие казахстанские инновации и инноваторы могут служить замечательной брендовой поддержкой имиджа Казахстана. На сегодня ни один казахстанский изобретатель или ученый не становился объектом такого «брендирования» со стороны государства. Мы мало участвуем в мировых конкурсах и рейтингах инноваций. При этом никто не знает, сколько у нас гениев в нау­ке и в сфере новаторства, хотя после нескольких месяцев работы с конкурсантами мы можем смело заявить, что мы в этом плане – весьма продвинутое общество, а не только потребители чужих технологий.

– Сегодня брендирование Казахстана производится пока по другим каналам – культурным и спортивным, примером которого являются пиар-кампании таких знаменитостей, как, например, скрипачка Айман Мусахаджаева, боксер Геннадий Головкин. Как результат – мировая общественность и зарубежные инвесторы еще плохо осведомлены о наших интеллектуальных достижениях. За 20 лет независимости ни один казахстанский ученый не выдвигался за рубежом на Нобелевскую премию. Какие проекты сегодня мы могли бы взять за основу брендирования?

– Отобранные на конкурсе Online Expo 2017 ведущие проекты могут быть рекомендованы для финансирования казахстанским институтам развития и, разумеется, для брендовой поддержки со стороны государства. Например, сегодня лучшее по качеству базальтовое волокно для теплоизоляции производится в Казахстане по технологии почетного энергетика Казахстана Александра Нестеренкова из Алматы, одного из лидеров конкурса Оnline Expo 2017. В этом году он проведет тестирование своей чуть ли не единственной в мире и самой дешевой солнечной мини-электростанции (модуль 0,3 кВт) с концентраторами. Она утилизирует тепло солнечных фотопанелей, заменяя солнечные коллекторы, а попутно может опреснять и дистиллировать любую соленую или грязную воду для питья.

Среди «зеленых» технологий в Казахстане наиболее активное развитие получают солнечная энергетика и энергоэффективное отопление. В настоящее время готовится к выпуску самый чистый кремний низкой себестоимости для солнечных батарей. Как пишет об этом академик Нуралы Бектурганов, получение Физико-техническим институтом высококачественного кремния из отходов фосфорной промышленности позволяет использовать его в производстве пластин для солнечных батарей, которые можно наладить в технопарке, расположенном в поселке Алатау неподалеку от Алматы. Новый способ производства солнечного кремния позволит сократить себестоимость материала практически в два раза. Другой пример: профессор Алматинского КБТУ Каир Нусупов сегодня завершает подготовку производства лучших в мире солнечных кремниевых батарей с КПД 32% и пятикратно превосходящим ресурсом качества долговечности другие аналоги.

Примечательно также, что Казахстан становится пятой страной в мире, производящей солнечные батареи с полным циклом добычи и переработки кремния. Республика обладает солидным научным потенциалом для создания эффективной солнечной энергетики как на основе кремниевых, так и арсенид-галлиевых солнечных батарей. Казахстан входит в первую тройку мировых производителей галлия. Объем мирового производства – около 100 тонн в год, отечественного – 22 тонны в год. В химико-металлургическом цехе ОАО «Алюминий Казахстана» под руководством профессора А. Алькенова производится самый сверхчистый в мире галлий – 99,9999% марки 6.

На сегодня казахстанцами изобретено более шести видов экологичных печей и котлов с КПД выше 90%. Так, участник конкурса Алмат Салгарин из Астаны создал и апробировал несколько действующих печей непрерывного горения без дыма, диоксинов и без работы кочегара, причем, с экономией 30% твердого топлива и возможностью сжигания отходов. Он научился сжигать СО – угарный газ при температуре 2 000 градусов за счет дешевого катализатора.

Дине Нусупбековой из Алматы 74 года. Но она продолжает делать новые открытия, являясь рекордсменом по числу изобретений среди женщин в странах СНГ. На сегодня у нее – более 52 зарегистрированных изобретений! Она достигла немалых высот в одном из ключевых направлений энергоэффективности – замещении твердого, жидкого и газообразного топлива водой на 40–60% за счет выделения водорода из воды, без использования дорогостоящего электролиза. По сути, это – уникальное решение, которое, разумеется, следует продвигать на рынок. И таких примеров я могла бы привести десятки и сотни. Например, в числе проектов, способных составить славу отечественной наукоемкой промышленности, – производство наиболее востребованного на глобальном рынке гидрированного бутадиеннитрильного каучука. В настоящее время Научно-технологический парк КазНУ им. Аль-Фараби и ТОО «ПолихимТех-Алматы» организуют производство этой продукции, уникальность которой состоит в том, что она превосходит по экономической эффективности мировых монополистов отрасли – компанию «Ланксесс» (Германия) и «Зеон» (Япония). Другой пример – технопарк «Алтай» при Восточно-Казахстанском государственно-техническом университете сегодня производит наиболее качественные в мире керамические материалы для микроэлектроники из оксида бериллия по технологии профессора университета Геннадия Бицоева.

Одним из участников конкурса является КазНИИ плодоводства и виноградарства (Алматы), который возрождает алматинский сорт апорта – нашу былую гордость. Есть у нас и производители экологически чистого мраморного мяса крупного рогатого скота абердин-ангусской породы (США). Например, в Акмолинской области его производит на экспорт компания KazBeef при поддержке дочерних компаний «КазАгро». Но проблема состоит в том, что сертификации класса и качества, в том числе экологичности, у них еще нет. А в Японии такая сертификация осуществляется по 12 показателям.

Среди регионов лидером конкурса по заявкам с действующими опытными образцами является Алматы – 27 инноваций, на втором месте – Астана.

Таким образом, выставка ЕХРО становится новым катализатором развития науки и инноваций в Казахстане, и эту возможность мы не должны упустить. Уже первый этап конкурса показал наличие более двух десятков уникальных технологий и перспективных ученых-инноваторов в актуальных «зеленых» сферах, способных быть резонаторами на мировом рынке.



