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Экономика , Энергетика
Биржевой комитет решил приостановить торги для стабилизации цен на дизтопливо

Агентство по защите и развитию конкуренции РК проинформировало о ситуации с ограничением реализации дизельного топлива на АЗС, сообщает Kazpravda.kz.

"За прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской и Восточно-Казахстанской области. По итогам мониторинга цен, проведенных территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики", - отметили в пресс-службе.

Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.

В случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива, т.е. отказов в реализации дизельного топлива гражданам Республики Казахстан и его реализация иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.

Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию дизельного топлива в полном объеме, без ограничений гражданам Казахстана.

По всем фактам превышения предельных цен на дизтопливо граждан просят обращаться в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства экономики, при отказе в реализации дизельного топлива - в территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции, при обмане потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

 

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