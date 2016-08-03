​Биржевой оборот

Снижение отмечено в секции торговли сельхозпродукцией. В то же время рекордный рост товарооборота за полугодие зафиксирован в секции торговли специализированными товарами. Его объем в завершившемся квартале перевалил за 6 млрд тенге. А рост за полугодие – на 705% по сравнению с показателем всего 2015 года.

Росла секция торговли металлами и промтоварами в сравнении с показателями I квартала: совершено сделок на 46% больше, оборот в натуральном выражении вырос на 32%. Секция торговли неф­тепродуктами также нарастила показатели: во II квартале года были заключены сделки на сумму более 1,23 млрд тенге. За полугодие отмечен рост объема товарооборота на 434% по сравнению с показателем годовалой давности.