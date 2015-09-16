Биржевые акции пикируют

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По сообщениям международных информационных агентств подготовил Дмитрий НОРКИН
Индекс Shanghai Composite, потерявший уже почти 40% с момента пика в середине июня, к закрытию опус­тился на 2,7% до 3 114,80 пункта, частично отыграв падение на 4,7% в течение дня. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,18% до 21 543,79.
Падение стоимости акций также произошло на фоне новостей о штрафах, которые китайский регулятор наложил на четыре брокерские компании, обвинив их в недостаточной проверке клиентов. Китайские власти занялись преследованием компаний, торгующих ценными бумагами, чтобы снизить волатильность на рынке.

Риски под небом Испании
Забастовки авиадиспетчеров пройдут в Испании 26 сентября и 3 октября. Цель бастующих испанских авиадиспетчеров – добиться отмены 61 взыскания за проведение забастовки в 2010 году. Об этом говорится в заявлении профсоюзного объединения авиадиспетчеров USC.
В декабре 2010 года из-за забастовки диспетчеров было закрыто воздушное пространство над Испанией, а в стране на 72 часа введено чрезвычайное положение – впервые со времен падения режима Франко (1975 год). Оператор гражданских аэропортов и авиасообщения Enaire принял решение о привлечении к ответственности диспетчеров, несмотря на то, что около 20 судов по всей Испании признали их невиновными. Однако в марте суд муниципалитета Гава (провинция Барселона, Каталония) признал ответственность диспетчеров за проведение забастовки.

Беженцев отправили в Бухенвальд
Власти Германии вынуждены были разместить около двух десятков беженцев с Ближнего Востока и Африки в бараках печально известного бывшего фашистского концлагеря Бухенвальд.
Чиновники признались, что вынуждены были пойти на столь экстренные меры из-за нехватки ресурсов для размещения мигрантов в специальных лагерях. Здания концлагеря специально для беженцев оборудовали минимальными удобствами. Поселенцам назначили пособия в 135 евро, чтобы они могли покупать себе еду и предметы первой необходимости. По словам местного чиновника Кристиана Ханке, «в бараках места много».

Верх цинизма
Журнал Charlie Hebdo, известный своими провокационными материалами, опубликовал карикатуры на погибшего сирийского мальчика, чье тело вынесло на турецкий берег. Публикация вызвала шквал общественной критики.
На обложке очередного выпуска журнала изображен мертвый ребенок, лежащий лицом на песке турецкого берега, и надпись: «Так близко к цели». Рядом видна реклама ресторана быстрого питания со словами: «Два детских меню по цене одного». Вторая карикатура с заглавием «Доказательство того, что Европа христианская» изображает Иисуса, идущего по воде, и мертвого мальчика, плавающего рядом с ним вниз головой. Подпись гласит: «Христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут».

Спутник или баллистическая ракета?
КНДР почти завершила разработку собственного спутника для наблюдения за земной поверхностью и планирует запустить его в космос. Такое заявление распространил по каналам агентства ЦТАК комитет по развитию космических исследований КНДР.
Ранее южнокорейское министерство национальной обороны сообщало, что КНДР модернизировала стартовый комплекс для ракет большой дальности в районе границы с Китаем. По его данным, на полигоне в Тончхан-ри в провинции Пхёнан-Пукто уже установлен 67-метровый стартовый стол, который позволит осуществлять запуски ракет в два раза больших, чем 30-метровая «Ынха-3», с помощью которой КНДР в 2012 году вывела на орбиту спутник. Работы над новым сооружением велись с конца 2013 года.
Кроме того, южнокорейские военные высказывали предположение, что КНДР готовит «масштабную военную провокацию», приуроченную к 70-летней годовщине ТПК, которую отметят 3 октября. В качестве одного из предположений озвучивался и возможный запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.



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