​Биржевые интеграции

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЕЭК, соглашение позволит обеспечить взаимный доступ брокеров и дилеров стран ЕАЭС на фондовые биржи стран – участниц союза. Это будет способствовать созданию единого биржевого пространства и интеграции финансовых рынков стран ЕАЭС в целом. Соглашение – важный шаг на пути взаимного признания лицензий профессиональных участников, считают в ЕЭК. Так, выданная национальным органом лицензия брокера или дилера является основанием для их допуска на биржи союза. При этом они будут обязаны соблюдать регуляторные требования законодательства страны регистрации биржи и ее требования к эмитентам, участникам торгов и торгам. А также соблюдать требования систем, обеспечивающих биржевые расчеты. На начальном этапе ограничение коснется только одного момента: брокеры и дилеры смогут приходить на рынок только со своими клиентами, поясняется в распространенном сообщении.

Соглашением предусмотрены и механизмы реа­гирования на нарушения, допускаемые брокерами и дилерами на биржах других стран союза. Планируется, что документ может быть подписан государствами ЕАЭС до конца 2016 года. Среди наиболее значимых эффектов ожидается создание возможностей для притока дополнительной ликвидности на биржи и роста фондирования эмитентов.