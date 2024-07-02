Бишимбаев подрался с сокамерником в СИЗО Астаны

Скандалы
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Дана Аменова
Корреспондент

Об инциденте стало известно со слов адвоката потерпевшей стороны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация, что в следственном изоляторе между заключенными возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан» 

Бишимбаев в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения содержащемуся в этой же камере другому подсудимому. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.

«По факту произошедшего проводится проверка. Следственные органы выясняют все обстоятельства и причины конфликта, а также рассматривают меры по обеспечению безопасности заключенных внутри изолятора», – говорится в сообщении.

#Астана #драка #СИЗО #Бишимбаев #сокамерник

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