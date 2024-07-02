Бишимбаев подрался с сокамерником в СИЗО Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация, что в следственном изоляторе между заключенными возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»

Бишимбаев в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения содержащемуся в этой же камере другому подсудимому. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.