Бишимбаев подрался с сокамерником в СИЗО Астаны
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Об инциденте стало известно со слов адвоката потерпевшей стороны
В соцсетях распространяется информация, что в следственном изоляторе между заключенными возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»
Бишимбаев в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения содержащемуся в этой же камере другому подсудимому. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.
«По факту произошедшего проводится проверка. Следственные органы выясняют все обстоятельства и причины конфликта, а также рассматривают меры по обеспечению безопасности заключенных внутри изолятора», – говорится в сообщении.