Общество
Бишимбаев попросил прощения у Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев
Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, выступая в суде с показаниями, попросил прощения у Президента РК Нурсултана Назарбаева и граждан Казахстана за неоправданное доверие, передает Kazpravda.kz.

"Я не причастен к тем преступлениям, о которых здесь идет речь. Я постараюсь, уважаемый суд, довести до вас мою позицию. Мне приходится опираться на материалы следствия, потому что по всем фактам, которые здесь изложены, я ничего не могу пояснить, но в ходе разбирательства мы изучили, как передавались средства. О том, что непричастен, я хочу донести, самое главное, до Президента Нурсултана Назарбаева. Именно Главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями, учебой, карьерой. Везде, где бы я не работал, в "Самруке", "Байтереке", министерстве, я стремился добиваться поставленных Главой государства задач и поручений. Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране. Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу (Джаксыбаев, Жакупов и другие), подвели меня. Я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию стыдно и больно за то, что не оправдал доверие Президента и так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа за это прощения. И, несмотря на ту ситуацию, в которой  оказался, я всегда есть, был и буду человеком глубоко преданным Президенту и интересам нашей страны", – сказал Бишимбаев в суде.

Он также заявил, что, по его мнению, расследование велось с обвинительным уклоном, и поэтому  принял решение воспользоваться законным правом – дать показания только на суде в присутствии СМИ.

"Я видел предвзятое отношение со стороны следствия, органов обвинения. Некоторые подозреваемые на очных ставках со мной заплакали, и я понимаю почему – от безысходности и давления машины следствия, которая давила всех и заставляла называть мою фамилию, давать против меня показания, даже если эти люди меня абсолютно не знают. Это давление я в полной мере ощутил на себе. Неоднократно меня приглашали на своего рода непроцессуальные беседы без адвоката, в которых предлагали признаться во всем, иначе мне дадут по максимуму", – заявил Бишимбаев.

Отметим, Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Популярное

Все
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
13 апреля 2022
​​​​​​​Все – в сад!
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
12 апреля 2022
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео

Читайте также

Общество
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
Общество
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Общество
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Каз…
Общество , Цифровизация
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021