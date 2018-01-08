Бишимбаев попросил прощения у Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев
Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, выступая в суде с показаниями, попросил прощения у Президента РК Нурсултана Назарбаева и граждан Казахстана за неоправданное доверие, передает Kazpravda.kz.
"Я не причастен к тем преступлениям, о которых здесь идет речь. Я постараюсь, уважаемый суд, довести до вас мою позицию. Мне приходится опираться на материалы следствия, потому что по всем фактам, которые здесь изложены, я ничего не могу пояснить, но в ходе разбирательства мы изучили, как передавались средства. О том, что непричастен, я хочу донести, самое главное, до Президента Нурсултана Назарбаева. Именно Главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями, учебой, карьерой. Везде, где бы я не работал, в "Самруке", "Байтереке", министерстве, я стремился добиваться поставленных Главой государства задач и поручений. Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране. Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу (Джаксыбаев, Жакупов и другие), подвели меня. Я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию стыдно и больно за то, что не оправдал доверие Президента и так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа за это прощения. И, несмотря на ту ситуацию, в которой оказался, я всегда есть, был и буду человеком глубоко преданным Президенту и интересам нашей страны", – сказал Бишимбаев в суде.
Он также заявил, что, по его мнению, расследование велось с обвинительным уклоном, и поэтому принял решение воспользоваться законным правом – дать показания только на суде в присутствии СМИ.
"Я видел предвзятое отношение со стороны следствия, органов обвинения. Некоторые подозреваемые на очных ставках со мной заплакали, и я понимаю почему – от безысходности и давления машины следствия, которая давила всех и заставляла называть мою фамилию, давать против меня показания, даже если эти люди меня абсолютно не знают. Это давление я в полной мере ощутил на себе. Неоднократно меня приглашали на своего рода непроцессуальные беседы без адвоката, в которых предлагали признаться во всем, иначе мне дадут по максимуму", – заявил Бишимбаев.
Отметим, Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.