Бишимбаев заявил, что другие фигуранты дела его оговорили за смягчение наказания

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Бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев заявил в ходе прений в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны, что другие фигуранты дела оговорили его, потому как им обещали за это смягчение наказания, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Все, что здесь говорится, как было словами, так и осталось словами. И своего подтверждения в ходе следствия, в материалах, изученных в суде, в разговорах, объективных и фактических доказательствах не подтверждается. Не подтверждается ни телефонными разговорами, ни чем-либо еще. Хотел бы сказать, Ваша честь, вчера говорил об этом, конечно, после выступления государственного обвинителя мне было не по себе, но с другой стороны хочу отметить, еще раз подчеркнуть, вот люди признаются в совершенных преступлениях, многие из них с поличным задержаны. Я говорил в своих показаниях, что им обещали смягчение за то, чтобы они показывали на меня. Вчера мы убедились, что против этих людей есть их собственные признания и доказательства, господин прокурор запрашивает им определенный срок, это подтверждает все, что я говорил в своих показаниях, что им обещали смягчение наказания, если они будут всяческим образом показывать на меня. И те сроки наказания, которые запросил гособвинитель, просто подтвердили все, о чем я говорил. Вот стою я. Человек, против которого нет никаких доказательств. Моя вина лишь в том, что я отказываюсь признать то, чего не совершал", – признался Бишимбаев.
При этом Бишимбаев отметил, что на него переложили всю ответственность и подвергли клевете.
"Когда люди признают свою вину – это, наверное, прекрасно. Но признание вины не должно сопровождаться перекладыванием ответственности и выдумыванием каких-то историй, чтобы в это вплести меня", – заключил Бишимбаев.
Напомним, ранее в прениях прокурор запросил для экс-министра 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества
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