Бишимбаев заявил, что другие фигуранты дела его оговорили за смягчение наказания

Общество
Жанат Тукпиев
Фото ©Kazpravda.kz
Бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев заявил в ходе прений в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны, что другие фигуранты дела оговорили его, потому как им обещали за это смягчение наказания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Все, что здесь говорится, как было словами, так и осталось словами. И своего подтверждения в ходе следствия, в материалах, изученных в суде, в разговорах, объективных и фактических доказательствах не подтверждается. Не подтверждается ни телефонными разговорами, ни чем-либо еще. Хотел бы сказать, Ваша честь, вчера говорил об этом, конечно, после выступления государственного обвинителя мне было не по себе, но с другой стороны хочу отметить, еще раз подчеркнуть, вот люди признаются в совершенных преступлениях, многие из них с поличным задержаны. Я говорил в своих показаниях, что им обещали смягчение за то, чтобы они показывали на меня. Вчера мы убедились, что против этих людей есть их собственные признания и доказательства, господин прокурор запрашивает им определенный срок, это подтверждает все, что я говорил в своих показаниях, что им обещали смягчение наказания, если они будут всяческим образом показывать на меня. И те сроки наказания, которые запросил гособвинитель, просто подтвердили все, о чем я говорил. Вот стою я. Человек, против которого нет никаких доказательств. Моя вина лишь в том, что я отказываюсь признать то, чего не совершал", – признался Бишимбаев.

При этом Бишимбаев отметил, что на него переложили всю ответственность и подвергли клевете.

"Когда люди признают свою вину – это, наверное, прекрасно. Но признание вины не должно сопровождаться перекладыванием ответственности и выдумыванием каких-то историй, чтобы в это вплести меня", – заключил Бишимбаев.

Напомним, ранее в прениях прокурор запросил для экс-министра 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

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