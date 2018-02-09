Бишимбаева мне очень жаль – Назарбаев

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства, говоря о коррупции, сказал, что испытывает жалость к экс-министру Куандыку Бишимбаеву, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Кадровому составу правоохранительных судебных органов предъявлялись и будут предъявляться самые жесткие требования. Такова их работа. Их репутация и морально этический облик должны быть безупречными. Надо продолжать борьбу, причем решительную, с коррупцией. Только за последние два года к уголовной ответственности у нас привлечено 2 тысячи 200 должностных лиц. Среди них есть министры, акимы всех уровней, руководители ведомств", – сказал Назарбаев.
Глава государства упомянул дело Бишимбаева и отметил, что жаль не только экс-министра, но деньги и время, потраченные на его обучение.
"Экс-министра Куандыка Бишимбаева мне очень жаль, честно говоря, обучали, провели через "Болашак", возлагали на него надежды. И вот так получилось. Тратили столько времени, денег, средств на подготовку людей. Конечно, жалко", – сказал Президент.