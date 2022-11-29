Бить нельзя воспитывать

Вот на кадрах, снятых на мобильный телефон, хорошо видно, как молодая женщина, с трудом оторвавшись от гаджета, отвешивает оплеуху малышу и снова смотрит в экран, даже не думая переключать внимание на плачущего от боли ребенка. Это потом она будет извиняться, говорить слова сожаления, объяснять, что нужно было срочно ответить на телефонный звонок, а полуторагодовалый сын не давал этого сделать, отвлекая своим плачем.

А эти кадры и вовсе не для слабонервных: женщина держит на вытянутых руках девочку, свесив ее с балкона многоэтажки на уровне четвертого этажа. У нее тоже нашлось объяснение шокирующему поступку. Дескать, таким способом пыталась успокоить плачущую дочь. Не словом, не объятиями, не лаской, а «вывешиванием» за балкон.

Соцсети бурлят комментариями, большинство из которых однознач­но осуждают такое поведение. Люди задаются вопросами: что с нами не так, где мы не туда свернули, если мамы так запросто могут причинять боль и страдания своим детям? Их позиция проста, понятна и человечна по своей сути: нет детей, которые заслуживают жестокого наказания от самых близких людей.

Впрочем, есть и те, кто готов найти объяснение и даже оправдание случившемуся, обрушив свой гнев на тиражирующих такое видео. Кто-то расценивает это как бездействие, полагая, что пользы будет больше, если поставить зарвавшуюся мамашу на место и взять ребенка под свою защиту. Есть и такие, кто называет подобные видеосъемки аморальными по своей сути.

Однако в полиции так не считают: видеозапись или фото иногда становятся единственными доказательствами совершения правонарушения, которые в будущем позволяют привлечь к ответственности родителей-истязателей. Если учесть, что в нашем случае видео сделано в палате детской больницы в присутствии других маленьких пациентов и их родителей, то остается только догадываться, какой силы удары могут наноситься ребенку, мешающему маме общаться по телефону, дома. Да и в свете открывшихся обстоя­тельств сообщение о том, что месяцем ранее ребенок попадал в больницу с травмой, наталкивает на определенные размышления и, надеюсь, действия, которых город ждет от полиции.

Пока же сотрудники УП Каратау­ского района по данному факту проводят расследование. Подключились и специалисты отдела опеки и попечительства управления образования. С семьей же, практикующей «проветривание» ребенка за балконом, проведена профилактическая беседа.

Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жанетта Жазыкбаева сообщила, что с начала года в городе зарегистрировано 12 фактов жестокого обращения с детьми. И это только те случаи, которые выплеснулись за пределы семьи и квартиры, став достоянием общественности. Так что не спешите бросать камни в фиксирующих на видео сцены нечеловеческой жестокости.

Судя по ответу на журналистский запрос, в текущем году полицейскими зарегистрировано всего два факта избиения родителями детей. В первом случае в полицию обратилась непосредственно потерпевшая несовершеннолетняя, а о втором стало известно из пуб­ликации в социальных сетях.

Полицейские призывают не быть равнодушными и, став свидетелем избиения ребенка, звонить на пульт «102». Заявление обязаны немедленно зарегистрировать в книге учета информации и отправить на место происшествия следственно-оперативную группу. Это очень важно для того, чтобы остановить насилие и спас­ти детей.

Тумаки от мамы, не говоря о нокаутирующих ударах, утверждают психологи, не пройдут бесследно. Ребенок, которого били, ничего не будет помнить о своем детстве, кроме обиды и унижения. И высока вероятность, что у него потом проявится склонность к жестокости.