​Биться только за «золото»

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Дамир САТАЕВ

– Максим, ради Олимпиады вы пожертвовали несколькими турнирами, на что делаете основной упор?

– Да, я в свое время принял решение не участвовать на Гран-при в Алматы, а также на мастерс в Мексике. Решил поберечь себя к Олимпиаде, так как лицензия уже есть. Что касается соревнований в Рио, там будут все лидеры, и поэтому не имеет значения, с кем из них бороться – с первыми номерами или нет. Все соперники одинаково сильные, конкуренция большая. Тем не менее я настраиваюсь завоевать главную медаль.

– Можно ли сказать, что чемпио­нат мира в Астане был репетицион­ным перед главными стартами четырехлетия?

– На первенстве планеты участников было больше (на Олимпиаде состав будет менее представительным. – Прим. ред.), но выступали все те же лидеры в весовых категориях. В чем-то это была и репетиция. Слабых соперников в нашем весе нет, так что в Бразилии будет интересная мужская борьба.

– Что дало вам участие в первой для вас Олимпиаде?

– Та Олимпиада дала мне урок. Что извлек из него, я покажу в Рио-де-Жанейро. А так скажу, что получил тогда большой жизненный опыт. Могу сказать, что благодарен ему, потому что если бы тогда выиграл, то сейчас бы, наверное, ушел из спорта. А так продолжаю получать удовольствие от состязаний, атмосферы. Те Игры мотивировали меня продолжить заниматься любимым делом, развиваться и работать над собой дальше. Тогда мы по итогам выступления сразу же провели собрание с тренерским штабом, и там я сказал, что буду продолжать бороться. Сейчас тоже непростой цикл, но думаю, что все идет нормально.

– Есть ли у вас принципиальные соперники, с кем непременно хотелось бы встретиться на татами?

– Со всеми готов встретиться – за прошедшие четыре года я уже кому-то проигрывал, а кого-то выигрывал, так что принципиальной разницы, с кем вести схватку, нет. Хотя в решаю­щих встречах, конечно, хотелось бы испытать себя с самыми интересными атлетами. Есть еще лидеры, с кем не встречался, так что жду. Сейчас ведь еще и очень много молодых спортсменов, у которых есть амбиции.

– А вообще интересно с молодежью бороться?

– Ну, сейчас это понятие несколько изменилось. У нас возраст чуть-чуть поднялся, и в категории 100 килограммов молодые 19–20-летние спортсмены на Олимпиаду не едут. Будут примерно 24–26-летние дзюдоисты, крепкие спортсмены, мужики. Это не возрастные спортсмены, конечно, но для меня и они молодые. Посмотрим, кто как психологически готов будет. Многие говорят, что выиграть чемпионат мира намного сложнее Олимпийских игр. В свою очередь на главных стартах четырехлетия побеждает тот, кто готов прежде всего психологически. Многие лидеры могут и не выдержать напряжения. Нюансов много разных, но самое важное – психологическое состояние спортсмена. Когда ты со всеми боролся, то что-то новое преподнести трудно – все друг друга знают. Бывает так, что приезжают новые ребята и выигрывают, а бывает, что спортсмены только на второй или треть­ей для себя Олимпиаде добиваются своего. Асхат Житкеев, например, только на третьих Играх взял медаль. Эта стойкость характера и стремление к цели присущи незаурядным, великим спорт­сменам. Спорт – это ведь не только поездки. Прежде всего ты в нем отдаешь свое здоровье на благо страны. Множество людей сознательно идут на травмы, на практически режимную жизнь ради только этой одной медали.

– За те годы, которые вы в спорте, многим ли пришлось пожертвовать?

– Не могу сказать. Конечно, очень много было травм, но спорт – это как наркотик, и от него невозможно отказаться. Бывает, что настроение плохое, но выходишь на ковер, борешься – и все проходит. Такая вот психологическая разрядка. Мне ни футбольное поле, ни ринг никогда не заменят татами.

– После чемпионата мира в Астане у вас было тяжелое эмоциональное состояние, связанное с не совсем удачным выступлением. Казалось, что вы были близки к заявлению о прекращении карьеры.

– Конечно, в родных стенах, дома так выступить было, мягко говоря, досадно. Но выстоять и такое испытание надо, и не каждый, наверное, это сможет. Но кто не падал, тот никогда и не поднимался. Это один из моих девизов по жизни. Всем нужен факт победы, поэтому многие были разочарованы, когда я проиграл. Но поддержала семья. Я не собирался, конечно, уходить, но в голове было одно: «Что мне делать на Олимпийских играх, если я здесь не смогу бороться за медаль»? Я сейчас на сто процентов уверен, что смогу. Большое спасибо моим близким за то, что всегда меня поддерживают. Я встал, поднялся, и на турнире в Китае мне удалось поправить свои результаты. Можно проиграть и погаснуть, но это не мое. Правильно, когда после поражения появляется оскал и хочется бороться еще больше. Поражение должно мотивировать. В спорте, как и в повседневной жизни, самое главное – добиваться поставленных целей. А сейчас все мысли только об Олимпиаде. Осталось немного до «заключительного концерта».

– А есть ли у вас планы, после того как выступите в Рио?

– Я пока не думаю об этом. Будет день – будет пища. Сейчас не нужно жить завтрашним днем, а надо сконцентрироваться на сегодняшнем. Как все сложится, так и будет, а сейчас мне нравится бороться, и пока чувст­вую, что могу показывать высокий результат, буду бороться. Так что я сам не знаю, когда завершу свою спортивную карьеру, однако соглашусь, что пересиживать в спорте тоже нельзя. Единственное – детей, семью не видишь месяцами. Дети рождаются, а меня нет, они начинают ходить, а я где-то на сборах. А так уже привык к такой жизни и дома порой сидеть тяжело. После разъездов приедешь домой, первое время посидишь на одном месте и не знаешь что делать. В такие моменты понимаю, что надо в зал бежать, тренироваться, тогда и прихожу в норму.

– Не посещают мысли, что за вами нет других спортсменов, которые в вашем весе могли бы дать надежды на медали сборной в дальнейшем?

– Есть ребята, но уровень у них разный. С другой стороны, я фанат, и ребята учатся у меня, спрашивают, интересуются. В сборной знают, что я открыт для всех, и на самом деле опыта у меня достаточно, чтобы им делиться. Да, в весе нашем с кадрами туговато. Но есть, например, Витя Дементьев.

– В чем причина такого положения?

– У нас трудности возникают в большом весе. В маленьком – 60–66 килограммов – ребят много, а в весовой категории 90–100 килограммов растить спортсменов надо с самого детства. При этом надо много работать. Так, если я прихожу на тренировку, а там никого, то сам себя заставляю заниматься. Но мне это надо, мне это нравится. Но не у всех так в голове, и их надо заставлять работать. Хорошо, что молодежь все равно идет в залы, хотя и не так, как в прежние времена. Однако после чемпионата мира оживление пошло, в основном популяризируют спорт только наши медали. Когда я чемпионат мира выиграл, такой взрыв популярности дзюдо был, что все пацаны в зал ломились. Дзюдо – это такая борьба, где нужно думать, и думать очень много. Много разных стилей, сильные соперники – к каждому из них нужно подойти подготовленным. Если ты накаченный и сильный, это не значит, что победишь прос­то так. Такие выходят бороться и буквально через минуту-полторы их сила куда-то исчезает. Кроме этого, чтобы детей стало больше в секциях дзюдо, нужно больше информации, больше пиара. Как, например, о қазақ күресі, которому столько поддержки уделяется. На каком уровне проводится турнир «Қазақстан барысы»! Думаем, нужно такой же или похожий турнир проводить среди казахстанских дзюдоистов. Мысли такие есть. Дзюдо очень много дало спортсменов, которые борются и на «Қазақстан барысы». Половина из них прошли школу дзюдо.

– А сами не думали попробовать силы в қазақ күресі?

– Нет, я «чистый» дзюдоист и никогда не представлял себя в других видах спорта. Это уже зависимость, я подсел на дзюдо, и никакие травмы не кажутся проблемой. Сейчас мне 30, но чувствую я себя на 25 лет, когда самый пик. Получаю от своего дела удовольствие, и пока нравится, надо работать. Все золотые медали есть, осталось завоевать олимпийскую, и к ней я иду.

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