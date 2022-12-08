Битва «барсов» в Астане

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Аскар Бейсенбаев

Столичный «Барыс» вернулся в зону плей-офф, а в чемпионате Казахстана продолжает лидировать карагандинская «Сарыарка».

«Барыс» в Астане в очередном поединке регулярного первенства международной Континентальной хоккейной лиги смог обыграть в серии буллитов с итоговым счетом 3:2 казанский «Ак Барс».

Флагман казахстанского хоккея первым повел в счете, когда на 8-й минуте встречи точным броском отметился Аркадий Шестаков. Но на этом наши игроки не остановились, и на 16-й минуте преимущество хозяев площадки увеличил канадский легионер Алекс Грант.

Во втором периоде «барсы» из столицы Татарстана усилиями Никиты Дыняка отыграли одну шайбу на 30-й минуте, а на 55-й и вовсе установили паритет – 2:2, когда голом у россиян отметился и Кирилл Петров. В итоге встреча перетекла в овертайм, который не принес успеха ни одной из команд, а вот в серии буллитов победу праздновали хоккеисты «Барыса». Решающий буллит в ворота россиян исполнил еще один наш игрок канадец Линден Вей.

После этой победы казахстанская команда набрала 37 очков и поднялась в зону плей-офф, опережая на один балл хабаровский «Амур». Теперь «Барыс» уходит на паузу, связанную с проведением Матча звезд КХЛ и международного турнира «Кубок Первого канала». Следующий матч наша команда проведет 19 декабря. Подопечные Андрея Скабелки на выезде сыграют с «Нефтехимиком».

А в это время в чемпионате Казахстана безоговорочным лидером продолжает оставаться карагандинская «Сарыарка». Понедельник и вторник «беркуты» провели в Атырау, где сыграли два поединка против местного «Бейбарыса». Вырвав победу в первой встрече лишь по итогам овертайма со счетом 4:3, во второй карагандинцы сыграли более уверенно, разгромив атыраусцев уже со счетом 4:0.

В остальных поединках минувшего тура были зафиксированы следующие результаты: в Усть-Каменогорске «Торпедо» был дважды разгромлен столичным «Номадом» со счетом 1:9 и 1:7; в Петропавловске местный «Кулагер», вырвав победу у «Алматы» в овертайме в первой встрече со счетом 4:3, во втором поединке уступил алматинцам со счетом 0:1 и, наконец, в Павлодаре «Иртыш» вначале вырвал победу у рудненского «Горняка» в серии буллитов с итоговым счетом 2:1, а вот во второй игре уступил – 1:2.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О

1 «Сарыарка» 28 134-51 55

2 «Номад» 28 98-50 38

3 «Бейбарыс» 26 80-68 35

4 «Хумо» 24 84-44 34

5 «Арлан» 24 95-51 33

6 «Актобе» 24 68-67 28

7 «Кулагер» 26 79-66 26

8 «Горняк» 28 77-93 25

9 «Алматы» 26 52-78 24

10 «Иртыш» 26 73-118 21

11 «Торпедо» 26 48-110 14

12 «Снежные

барсы» 26 28-120 4

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