​Битва с самим собой

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Галия Шимырбаева, Алматы

Главного героя картины окружаю­щие считают хозяином жизни: хорошая работа, любимая жена, ребенок... Но в какой-то момент его жизнь кардинальным образом меняется не в лучшую сторону... Герою удастся понять самого себя, пройти с блес­ком через выпавшие на его долю испытания.

– Это картина о том, что люди в наш безумный век перестали слышать не только других, но и самих себя, – говорит Алишер Сулеймен.

В главных ролях снимутся в прошлом известный рэпер Тимур­ Балбаев, знакомый зрителям по фильму «Рывок», сериалу «Студенты», и молодая актриса Айсулу Азимбаева. Одну из ролей сыграет известный зарубежный актер, настоящая звез­да, но его имя режиссер пока не раскрывает.

В прокат «Облако на крыше» выйдет в начале осени, создатели уже сейчас ведут переговоры с прокатчиками и дистрибьюторами.

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