Битва титанов

Противостояние лучших игроков современности, которые на двоих выиграли 34 турнира Большого шлема, несомненно вызывает повышенный интерес не только у отечественных любителей тенниса, но и за рубежом. Это будет по-своему юбилейная – 55-я – очная встреча между испанцем и сербом. Стоит отметить, что билеты на игру, на которых была установлена минимальная цена, были выкуплены сразу же, а вот те, что подороже, пока еще имеются в продаже.

Этот матч, организованный Федерацией тенниса Казахстана и непосредственно ее президентом Булатом Утемуратовым, при поддержке столичного акимата (который и предоставит для игры суперсовременную арену) направлен прежде всего на по­пуляризацию данного вида спорта в стране.

Теннис сейчас в стране и так довольно популярен. Практически во всех областных центрах и городах сейчас имеются спортивные комплексы, где можно заниматься этой игрой. Большие достижения у нас и на мировой арене, где мужская и женская сборные являются постоянными участниками розыгрыша Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

Неплохие позиции мы имеем и в руководстве международного тенниса, где совсем недавно прошли выборы членов совета директоров организации, и где глава нашей федерации был переизбран на новый срок с ощутимым отрывом по количеству голосов.

Международная федерация тенниса (ITF) сегодня объединяет 210 национальных теннисных организаций, 143 имеют статус полноправных членов и 63 – ассоциированных. Высшими полномочиями обладает генеральное собрание, которое проводится ежегодно и утверждает бюджет, рассматривает заявки претендентов на членство в федерации, а также избирает президента и совет директоров ITF. Только полноправные члены обладают правом голоса на генеральном собрании. Факт переизбрания Утемуратова на повторный срок в высший орган ITF свидетельствует о заслуженном доверии и признании со стороны стран-участниц.

А теперь о самом поединке. Он будет уникален еще и тем, что в день игры Надаль в любом случае еще и отберет у Джоковича звание первой ракетки мира после выставочного матча в Нур-Султане. А связано это с тем, что на днях серб в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае, проиграв греку Стефаносу Циципасчу, не защитил прошлогодний титул и потеряет первую строчку рейтинга ATP. Правда, совсем официально это произойдет 4 ноября, когда у Джоковича спишут 1 600 очков за прошлогодние «Мастерс» в Париже и итоговый турнир. После этого рейтинг возглавит Рафаэль Надаль, в нынешнем году выигравший два «Больших шлема» и два «Мастерса».

А теперь давайте напомним о титулах спортсменов. 33-летний испанец Рафаэль Надаль – двукратный чемпион «Уимблдона» (2008, 2010 годы), трехкратный победитель US Open (2010, 2013, 2017 годы), чемпион Australian Open (2009 год), рекордсмен по количеству побед на «Ролан Гарросе» – 12 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 годы), двукратный олимпийский чемпион (2008, 2016 годы), четырехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной (2004, 2008, 2009, 2011 годы). В рейтинге ATP занимает 2-е место, имея в активе 7 945 очков (одиночный разряд).

32-летний серб Новак Джокович на сегодня семикратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 годы), победитель «Ролан Гарроса» (2016 год), пятикратный чемпион «Уимблдона» (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годы), трехкратный победитель US Open (2011, 2015, 2018 годы), бронзовый призер Олимпиады (2008 год), обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной (2010 год). Лидер мирового рейтинга – 12 325 очков.

В личных встречах Надаль одерживал 26 побед, в то время как Джокович выигрывал 28 раз. Не упустите прекрасную возможность увидеть поединок двух титанов современного тенниса в главном городе нашей страны. Даже несмотря на то, что матч будет выставочным, соперники несомненно выложатся по полной, так как они никогда не хотят уступать друг другу.