Битва титанов

ЭКСПО-1937 стала последней международной выставкой, проходившей в Европе до начала Второй мировой войны. В этот период два мощнейших государства того времени – СССР и фашистская Германия – уже схлестнулись на полях сражений в охваченной гражданской войной Испании. Советские асы бились с «легионом Кондор» Люфтваффе, интернациональные бригады сражались с итальянскими «чернорубашечниками», шла в бой тяжелая техника Советского Союза и Германии.

А тут Париж. И два павильона: советский и германский друг напротив друга. Организаторы ЭКСПО словно специально противопоставили их, буквально столкнув высотными фасадами. В итоге возникла своего рода сценическая «мизансцена» с участием двух конфликтующих держав.

Они подавляли все вокруг, эти два монументальных здания, схожие, как утверждают эксперты, даже по архитектурному стилю. Некоторые исследователи даже позволили себе сделать вывод о том, что в этом сходстве лежит и общий для двух государств стиль управления.

На самом деле все объясняется просто. Как написал в своих воспоминаниях придворный архитектор Гитлера Альберт Шпеер: «По чистой случайности (так мы и поверили) я во время одного из своих наездов в Париж забрел в помещение, где был выставлен хранящийся в тайне проект советского павильона.

Фигуры десятиметровой высоты (рабочий и колхозница) торжественно шагали с высокого постамента прямо на немецкий павильон. После этого я набросал расчлененный тяжелыми колоннами монументальный куб, который как бы преграждал им путь, а с фронтона моей башни сверху вниз взирал на русскую пару орел, сжимавший в когтях свастику».

По сути, и на строительной площадке между Гитлером и Сталиным разразилась самая настоящая война. Как вспоминают очевидцы, однажды утром, незадолго до конца строительства советского павильона, один из испанских рабочих, трудившихся неподалеку, посоветовал срочно осмотреть лебедки, регулировавшие натяжение тросов крепления монтажного крана. И не зря. Один из тросов оказался подпиленным. Это грозило катастрофой, разрушением скульптурной группы, которую в случае аварии вряд ли удалось бы восстановить.

Павильон спасли.

Следует отметить, что советская экспозиция пользовалась наибольшей популярностью среди посетителей выставки. Она состояла из 5 разделов, которые раскрывали основную тему «Искусство и техника в современной жизни».

Наибольший интерес из экспонатов вызывала карта промышленности Советского Союза размером 22,5 кв. м, изготовленная из 10 тыс. самоцветов и драгоценных камней, иллюстрировавшая размещение природных богатств и достижения СССР в области промышленности. Вся тематика павильона СССР отражала созидательный труд советских людей и миролюбивую внешнюю политику.

Тогда как немецкая возводила в абсолют дисциплину и строгую иерархию и подавляла своей мрачной брутальностью.

Смотр достижений человечества 1937 года был политизирован как, наверное, никакой другой. Среди других экспозиций в этом плане выделялся испанский павильон. Его оформление было произведено с участием Пабло Пикассо, который специально для этого написал картину «Герника», изображавшую ужасы войны. Экспрессивный холст Пикассо был публичным протестом против бомбардировки нацистами баскского города Герники, который фактически стерла с лица земли немецкая авиация. По всем западным странам прокатилась волна возмущения, словно этим можно было остановить фашистский режим.

Не представляющая, что скоро ее ждет немецкая оккупация, широко была представлена на выставке хозяйка ЭКСПО – Франция. Она построила около 200 выставочных зданий. 24 павильона отражали жизнь метрополии и 15 были посвящены колониям. Представляли интерес специализированные павильоны, посвященные кинематографии, науке, технике, изобразительному искусству. И как насмешка судьбы, в преддверии самой страшной в истории человечества войны, в рамках ЭКСПО был открыт музей Человека.

Страшные предстояли времена. Напряжение витало в воздухе. И очень символично, что в итоге именно Советский Союз одержал убедительную победу на международной всемирной выставке, собрав 270 наград. Из них: 95 Гран-при, 70 золотых медалей, 40 серебряных, 6 бронзовых и больше полусотни дипломов.

Это была важная психологическая и политическая победа, предсказавшая исход Второй мировой войны.

Владимир ОСИПОВ