​Битва за кубок

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Абзал Камбар

На протяжении 7 дней лучшие военнослужащие из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана боролись за звание сильнейшего в 6 военно-прикладных видах спорта: армейском рукопашном бою, гиревом спорте, многоборье, офицерском троеборье, стрельбе из табельного оружия и командирских стартах.

Наши соотечественники стали безоговорочными победителями в армейском рукопашном бою, завоевав при этом 4 золотые и 2 бронзовые медали. Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали они также забрали в командирских стартах, «гиревики» принесли еще 1 «золото», 2 «серебра» и 3 «бронзы». На третью ступеньку пьедестала почета также поднимались наши армейцы в многоборье на военно-спортивном комплексе. Таким образом, в нашей копилке оказалось 20 наград различного достоинства.

Но первое место взяли россияне, на счету которых 21 медаль, из которых 14 оказались золотыми. Ну а на третьем почетном месте с 5 наградами высшего достоинства расположились военнослужащие Кыргызской Республики.

– II военно-спортивные игры прошли на высоком организационном уровне, чувствовалась подготовка всех участвовавших команд. Военнослужащим Воору­женных Сил Казахстана удалось завоевать 4 кубка в 6 видах спорта, 2 из которых – высшего достоинства. Данное мероприятие является залогом развития военно-прикладных видов спорта, а также служит делу укрепления дружбы между нашими странами, – отметил председатель Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Армии МО РК, подполковник Расул Меирманов. 

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