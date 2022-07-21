"Битва" за сахар попала на видео в Караганде

Сахарные бои продолжаются в Караганде. В образовавшейся давке в одном из супермаркетов люди порвали пакет, из которого сахар-песок рассыпался на пол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Отмечается, что после "нашествия" покупателей возле торговых полок творится бардак: коробки с солью и пакеты с макаронами валяются на полу среди рассыпанного сахара.

"Рассыпала сахар. Каким образом?" – спросила одна женщина другую.



"Я держала пакет, и он упал", – оправдалась пожилая женщина.