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Битва за «урожай»
Олег ТАРАСОВ
…Они уходили в самые удаленные места, добираясь порой даже до предпесковых зон. Здешние края не располагали для земледелия, тут встречались дикие звери, зато совсем не было людей, и это особенно устраивало тех, кто посвятил себя такому опасному делу. Они почти не думали о своих потребностях, возводя временные хижины и терпя массу бытовых неудобств.
Но для будущего урожая они не жалели ничего – ни времени, ни сил, ни средств. Ради полива растений создавали целые системы арыков, делали скважины и качали воду с помощью насосов. Кое-где применяли автономное электрическое питание. За урожаем ухаживали с помощью самых современных сельскохозяйственных инструментов, применяли лучшие удобрения.
…А потом приходили строгие люди и отбирали у земледельцев весь урожай. Под их отчаянные взгляды заветные кустики, за которыми они ухаживали, можно сказать, с любовью и нежностью, выдергивались с корнем и уничтожались. Разлученных же с урожаем хозяев увозили далеко и надолго.
Нет, это вступление – не рассказ о сельскохозяйственном рейдерстве. Речь идет о лицах, выращивающих наркосодержащие растения и полицейских подразделений по борьбе с наркобизнесом, которые в рамках широкомасштабной операции «Кокнар» активно противодействуют этому. Мероприятие проводится на юге страны с 1 июня по 30 сентября, и основные усилия стражей порядка направлены на выявление и задержание лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков каннабисной группы из Шуской долины Жамбылской области.
Как рассказал начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК генерал-майор полиции Султан Кусетов, в Кызылординской области, в Шиелийском и Аральском районах было выявлено 6 полей, засеянных коноплей. Общий вес собранных наркосодержащих растений составил 4 тонны 83 килограмма, все 4 237 кустов были уничтожены. Четверо местных земледельцев, ухаживавших за «урожаем» с мая, были задержаны.
В Жамбылской области полицейские нашли два участка, где культивировали аналогичные растения – один на дачном участке близ Тараза, другой – в Байзакском районе. Здесь удалось изъять и ликвидировать 1 870 кг «травки».
А вот в Южно-Казахстанской области «земледельцы» проявили креатив. Во-первых, если в Толебийском и Сайрамском районах выращивали уже знакомую коноплю, то в поселке Сарыагаш – опийный мак. Полицейские столкнулись и с «ноу-хау» местных «селекционеров», которые наркосодержащие растения высаживали, либо маскируя их посевами свеклы, либо пряча посреди высоких зарослей кукурузы. Уловки не помогли, и 6 518 кустов обоих видов общим весом 926 кг были уничтожены.
Всего, по словам начальника ДБН МВД РК, за два месяца операции «Кокнар» было зарегистрировано 560 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 23 тонн наркотических веществ, в том числе 6 тонн 795 кг культивированной марихуаны. Если учесть, что за 7 месяцев текущего года полицейские изъяли по респуб­лике 25 тонн 625 кг наркотиков, получается, что львиная доля этого «улова» пришлась на «Кокнарский» «урожай».
Такому успеху в борьбе с наркобизнесом способствовало привлечение дополнительных сил полиции и Национальной гвардии, а также активное использование ими новейшей техники.

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