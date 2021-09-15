​Битвы интеллектуалов

Статьи
Кошкарбек Тусипов

После сенсационной победы нашей национальной команды на групповом этапе, где мы, обыграв в том числе и одну из сильнейших дружин планеты – сборную Китая, заняли первое место, к сожалению, в следующей стадии уступили США. Кстати, в тех матчах блеснула Жансая Абдумалик, которая взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань, занимающей на сегодня в рейтинге первое место в мире.

Отметим, что эту Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам, организованную Международной шахматной федерацией, ждали очень многие. Данное командное мероприятие по традиции проводится с 1927 года, но уже второй год, с начала пандемии COVID, глобальный турнир перешел в цифровой формат. В этом году из 150 национальных сборных мира на отборочном этапе онлайн-олимпиады в четвертьфинал вышли 8 сборных команд: Венгрии, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, Украины и США. Теперь в полуфинале встретятся четыре лучшие из них.

Поединок против американцев мы начали очень даже неплохо. Первый матч казах-станцы выиграли со счетом 4:2. Побед добились Ринат Джумабаев, Жансая Абдумалик, Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева. Вторую игру сборная Казахстана проиграла США со счетом 2,5–3,5. Побед добились Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева. Причем для Асаубаевой это был девятый выигранный матч из девяти на турнире.

В третьем поединке мы вновь уступили, но уже со счетом 2:4. Теперь за выход в финал сборная США сыграет с командой Индии, которая в четвертьфинале победила Украину также в трех матчах. В другом полуфинале встретятся сборные России и Китая. Команда России в 1/4 финала победила Венгрию в двух матчах, а Китай также в двух матчах прошел Польшу. Полуфинальные игры состоятся 14 сентября.

Из приятных бонусов – мнение ФИДЕ, что Бибисара Асаубаева стала одним из сильнейших шахматистов онлайн-олимпиады. «Поскольку Казахстан не прошел в полуфинал, мы должны попрощаться с Бибисарой Асаубаевой, которая набрала 7 баллов из 7 в высшем дивизионе, затем выиграла две быстрые игры в четвертьфиналах и проиграла лишь в блиц-тай-брейке команде США», – говорится в публикации на официальном сайте международной федерации.

Напомним, что 17-летняя Бибисара Асаубаева является гроссмейстером среди женщин и международным мастером ФИДЕ IM среди мужчин. Она самая юная в истории шахмат обладательница звания Fide Master, которое ей было присвоено в 7 лет после победы в двух чемпионатах мира в 2011 году.

Помимо Асаубаевой, в ФИДЕ отметили китайскую шахматистку, чемпионку мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, индийского шахматного вундеркинда, достигшего звания гроссмейстера в возрасте 14 лет, Нихала Сарина и российскую шахматистку Валентину Гунину.

Популярное

Все
Почему в Казахстане хотят запретить вейпы?
В кинотеатрах Казахстана только что завершилась премьера картины Айжан Касымбек – социальной драмы с элементами комедии «От» – «Огонь».
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в составе сборной страны по синхронному плаванию с 2017 года. За это время она успела добиться немалых высоких и даже исторических результатов для нашей страны
Видеопроект «Қазақшаң қалай, балақай?» раскрывает преимущества обучения детей в казахских школах и детских садах
Более 660 мест представили работодатели Астаны на ярмарке вакансий
Путешествие через века
Вместе рис сеют, вместе праздники отмечают
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Два тополя и машина времени
Галерея под открытым небом
Танец длиною в жизнь
Картина, обещающая стать сенсацией
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Преемственность и лучшие традиции
В детском саду и дома
На одном языке со зрителем
«Сарыарка» сохраняет лидерство
​​​​​​​Время собирать камни
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Статьи
Творчество юных
Статьи
​​​​​​​Два тополя и машина времени
Статьи
Путешествие через века
Статьи
​​​​​​​Преемственность и лучшие традиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]