​Битвы интеллектуалов

После сенсационной победы нашей национальной команды на групповом этапе, где мы, обыграв в том числе и одну из сильнейших дружин планеты – сборную Китая, заняли первое место, к сожалению, в следующей стадии уступили США. Кстати, в тех матчах блеснула Жансая Абдумалик, которая взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань, занимающей на сегодня в рейтинге первое место в мире.

Отметим, что эту Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам, организованную Международной шахматной федерацией, ждали очень многие. Данное командное мероприятие по традиции проводится с 1927 года, но уже второй год, с начала пандемии COVID, глобальный турнир перешел в цифровой формат. В этом году из 150 национальных сборных мира на отборочном этапе онлайн-олимпиады в четвертьфинал вышли 8 сборных команд: Венгрии, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, Украины и США. Теперь в полуфинале встретятся четыре лучшие из них.

Поединок против американцев мы начали очень даже неплохо. Первый матч казах-станцы выиграли со счетом 4:2. Побед добились Ринат Джумабаев, Жансая Абдумалик, Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева. Вторую игру сборная Казахстана проиграла США со счетом 2,5–3,5. Побед добились Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева. Причем для Асаубаевой это был девятый выигранный матч из девяти на турнире.

В третьем поединке мы вновь уступили, но уже со счетом 2:4. Теперь за выход в финал сборная США сыграет с командой Индии, которая в четвертьфинале победила Украину также в трех матчах. В другом полуфинале встретятся сборные России и Китая. Команда России в 1/4 финала победила Венгрию в двух матчах, а Китай также в двух матчах прошел Польшу. Полуфинальные игры состоятся 14 сентября.

Из приятных бонусов – мнение ФИДЕ, что Бибисара Асаубаева стала одним из сильнейших шахматистов онлайн-олимпиады. «Поскольку Казахстан не прошел в полуфинал, мы должны попрощаться с Бибисарой Асаубаевой, которая набрала 7 баллов из 7 в высшем дивизионе, затем выиграла две быстрые игры в четвертьфиналах и проиграла лишь в блиц-тай-брейке команде США», – говорится в публикации на официальном сайте международной федерации.

Напомним, что 17-летняя Бибисара Асаубаева является гроссмейстером среди женщин и международным мастером ФИДЕ IM среди мужчин. Она самая юная в истории шахмат обладательница звания Fide Master, которое ей было присвоено в 7 лет после победы в двух чемпионатах мира в 2011 году.

Помимо Асаубаевой, в ФИДЕ отметили китайскую шахматистку, чемпионку мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, индийского шахматного вундеркинда, достигшего звания гроссмейстера в возрасте 14 лет, Нихала Сарина и российскую шахматистку Валентину Гунину.