В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, подаривший болельщикам немало сюрпризов. Медали в 16 категориях разыграли сильнейшие штангисты страны, а судьбу сразу двух мужских финалов решил всего один килограмм.

Самая горячая развязка у мужчин случилась в весе до 95 кг: шымкентец Александр Уваров (по сумме двое­борья поднявший 366 кг) в толчке вырвал золото у лидировавшего после рывка Нуржана Жумабая (365 кг). Столь же драматичным вышел спор супертяжеловесов (свыше 110 кг): Багдат Маматкул (364 кг) на килограмм обошел Сагынбека Самаркана (363 кг). Артем Антропов уверенно победил в категории до 110 кг (363 кг), а Акжол Курманбек – в весе до 85 кг (363 кг). Также чемпионами стали Алибек Утепберген (60 кг), Мухаммедали Койшыбек (65 кг), Сайрамкез Акмолда (70 кг) и Петр Хребтов (75 кг).

У женщин самым мощным отрывом отметилась Аянат Жумагали (77 кг), обошедшая соперницу на 37 кг (218 кг). В тяжелых весах лучшими стали Сания Орманбаева (86 кг) и Любовь Ковальчук (свыше 86 кг). Титулы также завоевали Айнур Абдикалыкова (49 кг), Айгерим Ауелбек (53 кг), Екатерина Алякина (57 кг), Инабат Омирзак (61 кг) и Маргарита Ермакова (69 кг).