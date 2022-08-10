Битвы за четвертьфинал

Завершился пятый тур розыгрыша Кубка Казахстана.

По итогам этого тура стали известны имена сразу пяти команд из трех групп, которые досрочно обеспечили себе участие в следующем круге розыгрыша второго по значимости футбольного трофея страны. Дальше прошли алматинский «Кайрат», «Тараз», «Мактаарал» из Туркестанской области, карагандинский «Шахтер» и столичная «Астана». Самая запутанная ситуация в группе В, где сразу три команды гипотетически могут набрать одинаковое количество очков, но пройти могут лишь две из них.

Итак, «Кайрат» досрочно вышел в четвертьфинал из группы А, разгромив в гостях шымкентский «Ордабасы» со счетом 3:1. Здесь же «Атырау» потерял очки, не обыграв на своем поле гостивший у него «Аксу» из Павлодарской области. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В группе В участник еврокубков от Казахстана, петропавловский «Кызыл-Жар» принимал актауский «Каспий» и уступил со счетом 1:3. В это же время настоящая рубка разгорелась в Уральске между местным «Акжайыком» и кызылординским «Кайсаром», которая в итоге завершилась ничьей – 2:2.

Самый результативный поединок тура состоялся в Костанае, где действующий чемпион страны, а также еще один участник нынешних еврокубков местный «Тобол» принимал лидера группы С «Тараз» из Жамбылской области и уступил ему со счетом 3:5. «Актобе» на своем знаменитом стадионе им. Кобланды-батыра в присутствии 10 211 зрителей принимал «Мактаарал» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Кстати, даже этот выигрыш не позволит актюбинцам догнать две южные команды по количеству набранных очков и пройти в следующий круг.

И наконец, в группе D досрочный выход в четвертьфинал обеспечили себе «Шахтер» и «Астана». Карагандинцы довольно уверенно обыграли в Туркестане местный «Туран» со счетом 2:0, а вот столичная дружина на «Астана Арене» упустила победу в добавленное время во встрече с талдыкорганским «Жетысу», сыграв вничью – 2:2.