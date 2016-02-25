Он рассказал о мерах по защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров, развитию бизнеса в регионе, а также озвучил основные проблемы, мешающие развитию малого и среднего предпринимательства.

Сейчас специалисты работают над созданием карты регионального развития региона. Она будет учитывать потенциал каждого района, в том числе инфраструктуру, кадровый потенциал, историческую специализацию, наличие полезных ископаемых и производств. По итогам исследовательской работы предполагается сформировать бизнес-проекты для реализации в регионе, предложения для снижения барьеров в развитии предпринимательства, реестр крупных и средних компаний, разделенных по размерам и видам деятельности. Проект планируется завершить к концу текущего года. Для этого уже проведено анкетирование 267 субъектов МСБ и опрос 799 предпринимателей.

Палата предпринимателей ЮКО ведет активную работу по созданию отраслевых бизнес-ассоциаций для выработки эффективных отраслевых стандартов качества товаров, работ и услуг, производятся сбор и анализ системных проблем в развитии предпринимательства. Сегодня разработаны механизмы для оказания необходимой поддержки бизнесу в защите его прав и законных интересов, ведется систематическая работа по экспертизе проектов нормативно-правовых актов как на местном, так и на республиканском уровне. Успешно функционирует Совет по защите прав предпринимателей ЮКО, в который вошли видные общественные деятели области, депутаты Мажилиса Парламента РК и авторитетные юристы региона.