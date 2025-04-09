Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В палате предпринимателей столицы состоялось заседание Отраслевого совета гостинично-ресторанного бизнеса HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe). Отметим, в Астане действуют 10 отрас­левых советов. В них состоят бизнесмены, которые поднимают проблемные вопросы в сфере IT, здравоохранения, транспорта и логистики, промышленности... Также работает межотраслевой Совет деловых женщин.

В мероприятии приняли участие представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и строительства, частных структур, бизнесмены, а также эксперты санитарно-эпидемиологической отрасли. Были обсуждены вопросы, касающиеся работы вентиляционных систем объектов общественного питания, а также возможные изменения в санитарных нормах и правилах.

Одним из ключевых воп­росов стало разъяснение существующих проблем в использовании вентиляционных систем в общественных местах. Были предложены пути решения, направленные на улучшение безопасности и эффективности этих конструкций. Для кафе и рес­торанов, расположенных на первых этажах жилых домов, возможно использовать современные фильтры, которые эффективно очищают воздух и не требуют установки больших, громоздких вытяжек. Такие технологии уже доступны, но в настоящее время их эксплуатация в качестве альтернативы традиционным вентиляционным системам не разрешена законодательством.

Как отметила председатель Саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева, чтобы предприниматели мог­ли работать в комфортных условиях и не доставлять жителям города неудобства, необходимо внести изменения в нормативные правовые документы.

– Сегодня мы вынесли на обсуждение вопрос, касаю­щийся комплектации новых видов вытяжных систем, предложили некоторые альтернативы с тем, чтобы это было отражено в нормативных правовых документах, – говорила она. – Тогда предпринимателю станет легко и удобно работать, а люди будут спокойно, без шума и неприятных запахов проживать в своих квартирах. Будет организована рабочая группа, госорган готов нас поддержать, подсказать пути решения, приемлемые для бизнеса и не нарушающие права жителей Астаны.

Предприниматели и экс­перты предложили ряд рекомендаций, которые могут быть учтены при обновлении СанПиН. Обсуждалась необходимость согласования с жильцами установки вентиляционных конструкций на крыше жилого дома. По итогам мероприятия все решения и рекомендации были зафиксированы в протоколе и направлены в соответствую­щие инстанции для дальнейшей проработки.