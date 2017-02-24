​Бизнес для молодежи

Первые три из них прошли в Уральске, а также Чингирлауском, Бур­линском и Теректинском районах. Планируется, что подобные семинары состоятся во всех райцентрах региона.

Курс молодого предпринимателя в Уральске провел бизнес-тренер Палаты Нурлан Абдрахманов, который дал молодежи представление о ведении собственного дела. С чего начать, как составить бизнес-план, какой налоговый режим выбрать, как изыскать финансовые возможности – обо всем этом, а также о государственных программах поддержки шла речь на семинаре.

Для получения более подробной информации участникам тренинга было предложено пройти двухдневные курсы «Бизнес-советник», которые регио­нальная Палата предпринимателей проводит для всех желающих на постоянной основе совершенно бесплатно.

Стоит также отметить, что в этом году в пяти районах области начнется реализация проекта «Бастау Бизнес» для обучения самозанятых и безработных на селе основам предпринимательства. По окончании курса самые успешные и инициативные сельчане, которые предложат интересные идеи и разработают жизнеспособные проекты, смогут претендовать на получение микрокредитов на льготных условиях по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы.