Экономика
Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества товаров – Премьер РК
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина были рассмотрены вопросы маркировки и прослеживаемости товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

С докладами выступили министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, финансов — Ерулан Жамаубаев, председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

Казахстан в рамках интеграционных процессов ЕАЭС ввел обязательную маркировку меховых изделий и табачной продукции, запустил пилотные проекты по маркировке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции, напомнили в пресс-службе Правительства.

Для обеспечения прозрачности движения товара на территории Казахстана по всей цепочке от импорта или производства до розничной реализации создана Национальная система прослеживаемости товаров. Благодаря этому только за 10 месяцев т. г. дополнительные поступления таможенных пошлин, НДС и акцизов составили 132 млрд тг, а всего до 2025 года общий эффект может превысить 2,6 трлн тг.

Единым оператором — АО "Казахтелеком" — разработана Информационная система "Маркировка и прослеживаемость товаров". Будут внедряться бесплатные мобильные приложения "Naqty Sauda" и "Naqty Onim" для учета оборота маркированного товара и проверки "легальности" товаров. Проводится работа по оснащению розничных точек сканерами (свыше 34 тыс. штук).

"Внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров позволяет защитить казахстанский рынок от контрафактной и некачественной продукции, сохранить здоровье граждан, повысить конкурентоспособность отечественных производителей на рынке ЕАЭС", — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил необходимость расширения перечня маркированных товаров с учетом продвижения данной работы в государствах ЕАЭС, что будет способствовать развитию безбарьерной взаимной торговли. При этом важным вопросом является взаимное признание государствами ЕАЭС контрольно-идентификационных знаков.

"Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества производимых и продаваемых товаров, в том числе в нанесении маркировки на свою продукцию. Без маркировки будет исключена возможность выхода на зарубежные рынки. Наличие маркировки будет способствовать расширению продаж, в том числе в ЕАЭС, росту производства, увеличению рабочих мест", — продолжил Премьер.

Глава Правительства поручил обеспечить синхронное взаимодействие всех участников системы маркировки товаров с широким информированием бизнес-сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что введение Национальной системы прослеживаемости товаров позволяет повысить конкурентные условия ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков, увеличить объемы их производства, торговли, снизить теневой оборот.

Министерству финансов поручено продолжить работу по совершенствованию системы прослеживаемости товаров и контролю за оборотом маркированных товаров, Министерству цифрового развития совместно с АО "Казахтелеком" — обеспечить бесперебойное функционирование информационных систем, в том числе разработанных бесплатных мобильных приложений, их техническое сопровождение и качество высокоскоростного мобильного интернета.

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