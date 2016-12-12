Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху посетит Астану 14 декабря. Как подчеркнул на брифинге в СЦК Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в РК Михаэль Бродский, этот официальный визит не только первый в истории двусторонних отношений наших государств, но и первый визит израильского премьера в Центральную Азию в целом, что дает все основания считать его серьезной вехой в развитии двустороннего сотрудничества. Тем более что помимо запланированных официальных переговоров в Акорде и Сенате в рамках визита пройдет также самый крупный за последние годы казахстанско-израильский бизнес-форум.

По словам дипломата, в составе делегации премьер-министра около 70 представителей крупных израильских компаний. Переговоры с казах­станскими коллегами запланированы по четырем направлениям – сельское хозяйство и водоснабжение, безопас­ность, здравоохранение и энергетика, прежде всего альтернативная. Как отметил М. Бродский, эти сферы занимают важное место в двусторонних отношениях, и есть значительный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия по этим направлениям. Безусловно, есть заинтересованность и в освоении новых ниш для наращивания взаимовыгодного сотрудничества – перспективных и пока не разработанных возможностей для этого хватает.

Посол сделал акцент на некоторых двусторонних документах, которые планируются к подписанию в рамках визита. Это, например, декларация о намерениях по поводу создания сельскохозяйственного кластера на юге Казахстана с применением израильских технологий, соглашение о сотрудничестве между управлениями государственной службы двух стран плюс несколько соглашений экономического характера, в том числе касающиеся сотрудничества в гражданской авиации.

Наши страны, как отметил М. Бродский, связывает не только политическое и экономическое сотрудничество, но и люди – это выходцы из Казахстана, сейчас проживающие в Израиле, и большая, порядка 10 тыс. человек, еврейская община в Казахстане, с представителями которой Б. Нетаньяху также планирует встретиться в рамках визита.

В целом уходящий год для двусторонних отношений Казахстана и Израиля стал очень плодотворным, и следующий, на который приходится 25-летие установления дипломатических отношений между странами, пройдет не менее активно, уверен посол.

– В первую очередь в следующем году в Астане пройдет ЭКСПО-2017. Израиль будет участвовать, будет представлять свой национальный павильон, который, я надеюсь, вызовет интерес и у посетителей, и у бизнесменов. Мы сможем рассказать о наших достижениях в области альтернативной энергетики, рассказать об Израиле. Кроме того, 25-летие установления дипломатических отношений мы также планируем отметить рядом самых разных мероприятий, – рассказал М. Бродский.