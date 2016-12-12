​Бизнес-форум с прицелом на ЭКСПО

Юлия МАГЕР

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху посетит Астану 14 декабря. Как подчеркнул на брифинге в СЦК Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в РК Михаэль Бродский, этот официальный визит не только первый в истории двусторонних отношений наших государств, но и первый визит израильского премьера в Центральную Азию в целом, что дает все основания считать его серьезной вехой в развитии двустороннего сотрудничества. Тем более что помимо запланированных официальных переговоров в Акорде и Сенате в рамках визита пройдет также самый крупный за последние годы казахстанско-израильский бизнес-форум.

По словам дипломата, в составе делегации премьер-министра около 70 представителей крупных израильских компаний. Переговоры с казах­станскими коллегами запланированы по четырем направлениям – сельское хозяйство и водоснабжение, безопас­ность, здравоохранение и энергетика, прежде всего альтернативная. Как отметил М. Бродский, эти сферы занимают важное место в двусторонних отношениях, и есть значительный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия по этим направлениям. Безусловно, есть заинтересованность и в освоении новых ниш для наращивания взаимовыгодного сотрудничества – перспективных и пока не разработанных возможностей для этого хватает.

Посол сделал акцент на некоторых двусторонних документах, которые планируются к подписанию в рамках визита. Это, например, декларация о намерениях по поводу создания сельскохозяйственного кластера на юге Казахстана с применением израильских технологий, соглашение о сотрудничестве между управлениями государственной службы двух стран плюс несколько соглашений экономического характера, в том числе касающиеся сотрудничества в гражданской авиации.

Наши страны, как отметил М. Бродский, связывает не только политическое и экономическое сотрудничество, но и люди – это выходцы из Казахстана, сейчас проживающие в Израиле, и большая, порядка 10 тыс. человек, еврейская община в Казахстане, с представителями которой Б. Нетаньяху также планирует встретиться в рамках визита.

В целом уходящий год для двусторонних отношений Казахстана и Израиля стал очень плодотворным, и следующий, на который приходится 25-летие установления дипломатических отношений между странами, пройдет не менее активно, уверен посол.

– В первую очередь в следующем году в Астане пройдет ЭКСПО-2017. Израиль будет участвовать, будет представлять свой национальный павильон, который, я надеюсь, вызовет интерес и у посетителей, и у бизнесменов. Мы сможем рассказать о наших достижениях в области альтернативной энергетики, рассказать об Израиле. Кроме того, 25-летие установления дипломатических отношений мы также планируем отметить рядом самых разных мероприятий, – рассказал М. Бродский.

В Алматы завершились поиски пропавших в горах детей
Инвестпроекты на 12,5 млрд тенге реализуют в области Ұлытау
В Актюбинской области предотвратили подтопления населённых пунктов
Казахстанские синхронисты завоевали «серебро» в Париже
В Астане временно отключат газ из-за плановых работ
Более двух суток тушили сильный пожар после атаки иранских дронов в Кувейте
Республиканский чемпионат по конкуру проходит в Астане
Умер звезда фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкэн
Использовали рептилий для запугивания жертв: полиция Италии обнаружила подпольный серпентарий
Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей теннисного турнира ITF в Индии
Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы в Хорватии
Редкий портрет работы Караваджо купили за 30 млн евро по госпрограмме доступности шедевров
Николас Мадуро вышел на связь после похищения
Разбили камеры видеонаблюдения: двух подозреваемых задержали в Туркестане
50 роботов создали школьники из области Абай
На резиденцию главы курдской автономии Ирака совершено нападение
Мужская сборная Казахстана по фехтованию вошла в ТОП-5 на Кубке мира в Астане
Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал «серебро» на Кубке мира в Астане
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В краю металлургов
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Праздник весны и обновления
Глава государства обратился к казахстанцам
Мы фактически находимся в точке перехода – политолог об итогах референдума по новой Конституции
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке

