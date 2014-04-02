Бизнес готов к решению новых задач

В Алматы – лидере в области развития малого и среднего бизнеса – инновационных производств появляется все больше. Так, завод полиэтиленовых труб BERGA plast – одно из первых предприятий в стране, наладившее производство высококачественных полиэтиленовых труб для систем водоснабжения, канализации и защиты кабеля, соответствующих международным стандартам. Точнее, тогда в 2002 году, это был цех, где стояла первая в Казахстане линия по производству труб. Затем появилась вторая, третья, четвертая. Два года назад в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» при поддержке фонда «Даму» приобретена итальянская установка по производству гофрированных полиэтиленовых и дренажных труб.

Руководитель предприятия Каир­бек Бергарипов вспоминает, что в середине 90-х для строительства национальной супермагистрали связи прокладывались волоконно-оптические линии, и все полиэтиленовые трубы для их защиты импортировались. Тогда и было принято решение о выпуске в Алматы этой продукции, цена которой оказалась в три раза дешевле импортной. Следует отметить, что бизнесмены основательно подошли к вопросу создания предприятия. За основу был взят опыт одной европейской компании, с которой было создано совместное производство. Но на определенном этапе, когда казахстанцы поняли, что созрели и могут двигаться дальше самостоятельно, они выкупили свою долю и стали предприятием со 100-процентным отечественным капиталом.

По мнению директора, опыт зарубежных партнеров сыграл огромную роль в развитии предприятия. Сегодня завод занимает лидирующее положение на рынке и уверенно смотрит в будущее. Согласно Стратегии «Казахстан-2050» к середине века малый и средний бизнес будет производить не менее 50% объема ВВП Казахстана, вместо нынешних 20%. Производительность труда надо увеличить в 5 раз – с нынешних 24,5 тыс. до 126 тыс. долларов. Коллектив предприятия уверенно смотрит в будущее, всех сотрудников связывает единая цель и сопричастность к общему делу. Мой собеседник убежден, что только в том случае, когда человек чувствует себя частью какого-то процесса, он отдается полностью этому производству, болеет за него душой. Когда завод растет, внедряются новые технологии, и люди видят результаты своего созидательного труда, появляется чувство ответственности. Руководитель предприятия считает, что 1-е место в региональном конкурсе «Лучший товар ­Алматы» и другие награды – свидетельство общих побед.

Каирбек Бергарипов не только инженер во втором поколении, сегодня он продолжает дело отца, который стоял у истоков создания и этого завода. И слова Главы государства о том, что бизнес должен стать семейной традицией, вполне уместны в данном случае. Внедрение современных технологий в производство позволяет заводу быть в числе лидеров в своей отрасли. Его продукция соответствует международным стандартам. Действительно, для кандидата технических наук слово инновации – это не просто новое веяние и популярный тренд, а необходимое условие современного производства. Посещение международных выставок стало обычной практикой не только для первого руководителя, но и всех ведущих специалистов завода. Каждый современный менеджер стремится к уменьшению ручного труда и автоматизации процессов, только так можно увеличить производительность и снизить себестоимость продукции.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА,

фото Юрия БЕККЕРА

Алматы