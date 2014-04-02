Экономика
Бизнес готов к решению новых задач

В Алматы – лидере в области развития малого и среднего бизнеса – инновационных производств появляется все больше. Так, завод полиэтиленовых труб BERGA plast – одно из первых предприятий в стране, наладившее производство высококачественных полиэтиленовых труб для систем водоснабжения, канализации и защиты кабеля, соответствующих международным стандартам. Точнее, тогда в 2002 году, это был цех, где стояла первая в Казахстане линия по производству труб. Затем появилась вторая, третья, четвертая. Два года назад в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» при поддержке фонда «Даму» приобретена итальянская установка по производству гофрированных полиэтиленовых и дренажных труб.

Руководитель предприятия Каир­бек Бергарипов вспоминает, что в середине 90-х для строительства национальной супермагистрали связи прокладывались волоконно-оптические линии, и все полиэтиленовые трубы для их защиты импортировались. Тогда и было принято решение о выпуске в Алматы этой продукции, цена которой оказалась в три раза дешевле импортной. Следует отметить, что бизнесмены основательно подошли к вопросу создания предприятия. За основу был взят опыт одной европейской компании, с которой было создано совместное производство. Но на определенном этапе, когда казахстанцы поняли, что созрели и могут двигаться дальше самостоятельно, они выкупили свою долю и стали предприятием со 100-процентным отечественным капиталом.

По мнению директора, опыт зарубежных партнеров сыграл огромную роль в развитии предприятия. Сегодня завод занимает лидирующее положение на рынке и уверенно смотрит в будущее. Согласно Стратегии «Казахстан-2050» к середине века малый и средний бизнес будет производить не менее 50% объема ВВП Казахстана, вместо нынешних 20%. Производительность труда надо увеличить в 5 раз – с нынешних 24,5 тыс. до 126 тыс. долларов. Коллектив предприятия уверенно смотрит в будущее, всех сотрудников связывает единая цель и сопричастность к общему делу. Мой собеседник убежден, что только в том случае, когда человек чувствует себя частью какого-то процесса, он отдается полностью этому производству, болеет за него душой. Когда завод растет, внедряются новые технологии, и люди видят результаты своего созидательного труда, появляется чувство ответственности. Руководитель предприятия считает, что 1-е место в региональном конкурсе «Лучший товар ­Алматы» и другие награды – свидетельство общих побед.

Каирбек Бергарипов не только инженер во втором поколении, сегодня он продолжает дело отца, который стоял у истоков создания и этого завода. И слова Главы государства о том, что бизнес должен стать семейной традицией, вполне уместны в данном случае. Внедрение современных технологий в производство позволяет заводу быть в числе лидеров в своей отрасли. Его продукция соответствует международным стандартам. Действительно, для кандидата технических наук слово инновации – это не просто новое веяние и популярный тренд, а необходимое условие современного производства. Посещение международных выставок стало обычной практикой не только для первого руководителя, но и всех ведущих специалистов завода. Каждый современный менеджер стремится к уменьшению ручного труда и автоматизации процессов, только так можно увеличить производительность и снизить себестоимость продукции.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА,
фото Юрия БЕККЕРА
Алматы

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Госзакупки по-новому
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
"Готова оплатить детектор лжи за руководство КФШ" – Бибисара Асаубаева
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
Традиция древняя и современная
Решил уйти в отставку
Учебники тюркского мира
Семья – высший приоритет
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Праздник для будущих чемпионов
Акценты расставлены
Приятное с полезным
Путешествие в историю человечества
Стимулы для роста
Символы родной страны
Подвели итоги конкурса
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Экономика
Доллар подешевел сразу на девять тенге
Экономика , Общество
На 24,3 млрд тенге накопили долгов по налогам казахстанцы
Президент , Поручения , Экономика
Максимально упростить регистрацию зарубежных компаний на МФ…
Президент , Поручения , Экономика
Токаев: Казахстанцы должны иметь возможность приобретать ак…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]