Свежий выпуск
​Бизнес как по маслу
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Сайрамский предприниматель Ибтикар Кошкаров – не новичок в бизнесе. Предпринимательскую деятельность начал более 10 лет назад в земледелии. Основной упор селянин сделал на выращивании масличных культур, в частности сафлора. Это своего рода южная альтернатива подсолнечнику. Сафлор – дороже пшеницы, к тому же неприхотлив и засухоустойчив, идеально подходит южному климату. И. Кошкаров – из тех крестьян, кто к своему делу относится основательно, тщательно следуя рекомендациям агрономов. Отсюда и результаты труда: ежегодно сбор урожая составляет от 7 до 10 центнеров с одного гектара.

Когда собственные и арендованные земли удалось увеличить до нескольких сотен гектаров, предприниматель задумался о том, чтобы наладить переработку семян. Расчет показывал, что это намного выгоднее, чем просто продавать выращенный урожай.

– Сафлоровое масло пользуется хорошим спросом, и его производство сулит неплохой доход, – говорит И. Кошкаров. – В этом я убедился уже через пару лет после того, как построил цех и закупил оборудование по производству растительного масла, позволяющее перерабатывать до 40 тонн семян в месяц.

Предприниматель приобрел целый комплекс – прессы, фильтры, аппараты по рафинации и дезодорации, емкость для хранения масла и линию розлива масла в 1–1,5-литровые емкости. Продавать продукцию стали под брендом «Алтын», постепенно расширяя рынок сбыта. Теперь сайрамское масло продают за пределами Южного Казахстана. Оптовые покупатели приобретают его бочками, наладив розлив в других регионах страны. К слову, масло «Алтын» обладает всеми необходимыми сертификатами соответствия качества.

Повышенный спрос на продукцию предприниматель объяс­няет тем, что цена на нее у него на 18% ниже, чем у конкурентов. Конечно, качественное и дешевое масло привлекает потребителей. Себестоимость продукции получается ниже за счет того, что компания имеет посевные земли, сама выращивает семена, причем в хозяйстве используют особый сорт сафлора, предназначенный именно для переработки.

Поддержка предпринимательства со стороны государства позволила ИП Кошкаров, к слову, обеспечившему стабильной работой несколько десятков односельчан, расширить ассортимент выпускаемой продукции. Теперь, кроме сафлорового, цех производит хлопковое масло. Закупить семена хлопчатника сельский предприниматель смог, воспользовавшись государственной программой «Дорожная карта бизнеса-2020». Он получил льготный кредит в размере 30 млн тенге под гарантию фонда «Даму». Субсидирование процентной ставки по банковскому займу тоже отразится на стоимости хлопкового масла «Алтын». Льготный кредит дает возможность производителю удерживать приемлемые цены для потребителей. 

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