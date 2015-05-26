Бизнес Казахстана готов к реализации "100 шагов" – НПП Экономика Ксения Воронина

После победы Главы государства на выборах началась активная реализация стратегии "Пять институциональных реформ", в том числе и отечественными предпринимателями. Об этом на брифинге СЦК заявил глава Национальной палаты предпринимателей РК Аблай Мырзахметов.



"Создана комиссия, идет активная работа во всех направлениях. Эти экономические реформы несут большой заряд уверенности, прорывного движения страны, поэтому ожидания большие. Предприниматели готовы работать для воплощения реформ президента. Половина этих шагов посвящена индустриализации, экономическому росту и стабильному развитию бизнеса", – отметил Аблай Мырзахметов.



Фундаментом для успешного развития предпринимательства является профессиональный госаппарат и компетентные услуги, которые госаппарат должен предоставлять бизнесу и населению, отметил он. "Госаппарат должен без препятствий выполнять свои функции. Второе, это верховенство закона. Здесь в первую очередь важна защита частной собственности, так как ее незыблемость – главный залог успешного развития бизнеса", – добавил Мырзахметов.



В заключение он сказал, что все общество должно принимать участие в жизни страны.

