Экономика
Бизнес локдауну не товарищ
Всеволод Сергеев

Ограничительные карантинные меры на случай перехода в «красную» зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией обсудили на площадке НПП РК «Атамекен».

В обсуждении приняли участие более 150 представителей предпринимательских ассоциаций, а также представители Министерства здравоохранения и нацпалаты.

Среди предлагаемых Минздравом мер – использование программы «Ashyq», ограничение для массовых мероприятий до 50%, перевод сотрудников на удаленный формат работы, а также социальная дистанция, масочный режим и экспресс-тес­тирование сотрудников, работающих вахтовым методом.

При обсуждении карантинных мер бизнес-сообщество сошлось во мнении, что введение жестких ограничительных мер нанесет большой удар бизнесу, который только начинает восстанавливаться после предыдущих ограничений.

– Хотелось бы прописать разграничение ответственности между предпринимателем и физическим лицом. Соблюдение социальной дистанции, масочный режим. Мы уже все знаем, какие были случаи, когда бизнес вынужден был закрываться из-за несоизмеримых штрафов при несоблюдении посетителями масочного режима. Поэтому давайте пропишем эту наработку разграничения ответственнос­ти. Предприниматель не может нести ответственность за все население, – отмечает президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Бошель.

Больше всего предпринимателей интересует вопрос финансовой поддержки со стороны государства в случае введения жестких карантинных мер или локдауна.

– Если будут вводиться ограничения, надо будет решать проблемы с оплатой налогов, потому что, как только появятся ограничения, у бизнеса опять нач­нутся большие расходы. Даже маски – это большая расходная часть. Тогда нужно опять рассмотреть возможность введения моратория на налоги и на проверки. Ни для кого не секрет, эти три года, что была пандемия, бизнес просто кошмарили, – делится Марина Бошель.

– Введение «Ashyq», масочного режима предусматривают новые единицы. Мы опять должны нанимать охранников, опять должны нанимать кого-то, кто будет стоять на воротах, – поддерживает ее коллега по ассоциации Ольга Егорова.

Крайне обеспокоены судьбой отрасли в случае введения жестких карантинных мер представители общепита.

– У нас на самом деле остро стоит вопрос между здоровьем граждан и реабилитацией бизнеса. Да, ковид есть. Но это не значит, что санитарные врачи должны управлять экономикой страны. Простой любого предприятия общепита – это от 500 до 700 тысяч тенге в сутки. Если это двое суток и больше, то сумма выше. Если сейчас государство закроет на локдаун или какие-то ограничения по бизнесу будут в сфере общественного питания, то от 60 тысяч объектов останется максимум половина, то есть 30 тысяч объектов общественного питания по всей стране, – подчеркивает советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова.

По мнению предпринимателей, жесткие карантинные меры ставят под угрозу и другие отрасли.

– Мы до сих пор не можем подняться с колен – не смогли обновить технику, не зарабатывали деньги, и сейчас мы потеряли огромное количество водителей, специалистов всякого уровня. То есть это просто уничтожение бизнеса, целой отрасли, – отмечает генеральный директор «Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом, автовокзалов и автостанций Костанайской области» Леонид Кушнеров.

– Ковид пришел навсегда и надолго, он всегда будет рядом с нами, надо быть готовыми к этому. Все, что является подготовкой к нему – это соблюдение социальной дистанции, масочный режим, правильное поведение на улице. Остальные ограничения – абсолютно неправомерные, – соглашается с коллегами представитель туристской отрасли Инна Рей.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос правомерности введения «Ashyq», не имеющего сертификата информбезопаснос­ти и не введенного в промышленную эксплуатацию. По этому вопросу опасения предпринимателей развеяла заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сауле Ахметова.

– «Ashyq» будет внедрен в случае загруженности коечного фонда более 50%. Если система здравоохранения не будет справляться, если у нас повторится 2020 год, тогда будет внедрен «Ashyq». В настоя­щее время «Ashyq» проходит аттестацию на информбезопас­ность. Программа вскоре будет введена в промышленную экс­плуатацию. В течение всего года она проходила опытную эксплуатацию. После опытной эксплуатации она вводится в промышленную, – объяснила Сауле Ахметова.

Представитель Минздрава также объяснила, что предлагаемые сегодня меры основаны на новой матрице с учетом нагрузки на систему здравоохранения. В «желтой зоне» меры носят рекомендательный характер. А в «красной» зоне предлагается мягкий вариант по сравнению с прошлым годом.

– Провести оценку и анализ и разместить в открытом прост­ранстве, чтобы народ увидел, насколько были эффективны потраченные выделенные средства, вакцинация, все профилактические меры, анализ эффективности ПЦР-тестирования, масочного режима, использования лекарственных средств и медицинских изделий. Все эти данные по оценке и анализу предоставить бизнесу, сообществу, проанализировать, а потом на основе этого анализа и оценки обсудить совместно с бизнесом и принять консолидированное мнение, – предложил председатель правления Союза отечественных производителей медицинских изделий, медицинской продукции «Мединдустрия Казахстана» Серикбол Мусинов.

По итогам совещания все предложения, возражения и опасения бизнеса будут направлены в Министерство здравоохранения для учета при разработке карантинных мер для «красной» зоны.

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