Шесть предпринимательниц, членов Совета деловых женщин Западно-Казахстанской области впервые отправили свою продукцию на торговую площадку Duty Free Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

фото предоставлено Советом деловых женщин ЗКО

Бизнесвумен стали первыми участницами значимого проекта по продвижению отечественных товаров на рынок КНР, запущенного Национальной ассоциацией женщин-предпринимателей ASMAR. Инициатива предполагает предоставление мест в одном из торговых центров на казах­станской стороне «Хоргоса». Напомним, год назад ассоциация и управляющая компания СЭЗ МЦПС подписали меморандум, предусматривающий создание специального канала экспорта для предпринимательниц стран Тюркского совета.

Сегодня в Казахстане более 48% бизнеса ведут женщины. Это самый высокий показатель среди стран, входящих в Организацию тюркских государств. Теперь у предпринимательниц появилась возможность продавать свою продукцию в розницу и напрямую договариваться об оптовых поставках с закупщиками из Казахстана и Китая без лишних посредников и сложных барьеров.

По словам руководителя Совета деловых женщин ЗКО Ляны Турсыновой, особая ценность проекта – в объединении усилий женщин-предпринимательниц, а первая отправленная партия товаров открыла новую страницу в истории женского бизнеса области.