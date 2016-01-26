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Бизнес-миссия в Иран
Полина ФЕДОРОВА
Также в рамках визита планируется проведение Казахстанско-иранского бизнес-форума, организатором которого выступят НУХ «Байтерек» и Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST. На нем стороны обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе по реализации совместных проектов. Иранской стороне будут презентованы инвестиционные возможности Казахстана, а также меры государственной поддержки иностранных инвесторов.

В бизнес-форуме планируется участие более 40 представителей крупных предприятий РК и 150 крупнейших иранских корпораций (ТОР-150 Iraniancompanies). Ожидается встреча главы МИР РК с рядом официальных лиц, в том числе с министрами транспорта и сельского хозяйства, а также с представителями деловых кругов Ирана.

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