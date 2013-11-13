Бизнес на козьем молоке

[caption id="attachment_12844" align="alignleft" width="300"]
фото автора[/caption]
Сейчас на ферме содержатся 36 коз, которые ежедневно дают около 30 литров молока. Половину надоя аграрий продает, а из остального делает брынзу и творог, которые также идут нарасхват. В хозяйстве Ермеку помогает брат, летом нанимает на временную работу студентов. По его словам, козье молоко очень полезно для пожилых людей и детей со слабым иммунитетом, но мало кто знает о полезных свойствах ценного продукта. В планах фермера – расширить производство и участвовать в тендерах по государственным закупкам.
Асхат КОПЕЕВ,
Алматинская область