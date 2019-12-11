Статьи
Бизнес на травах
Асет Калымов
На первом этапе производственная мощность нового предприятия составит 250 тонн готовой продукции в год. Затем объемы выпуска планируется увеличить втрое – до 750 тонн. При этом сырьем завод обеспечит себя сам: на земельном участке площадью 400 га высадят различные виды лекарственных трав. С запуском проекта планируется создать 55 рабочих мест, привлечь около 5 млн евро инвестиций. Такая новость прозвучала на днях в Талдыкоргане в ходе ежегодных отчетных слушаний районных и городских акимов.