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Бизнес на травах
Асет Калымов

На первом этапе производственная мощность нового предприятия составит 250 тонн готовой продукции в год. Затем объемы выпуска планируется увеличить втрое – до 750 тонн. При этом сырьем завод обеспечит себя сам: на земельном участке площадью 400 га высадят различные виды лекарственных трав. С запуском проекта планируется создать 55 рабочих мест, привлечь около 5 млн евро инвестиций. Такая новость прозвучала на днях в Талдыкоргане в ходе ежегодных отчетных слушаний районных и городских акимов.

По данным местного акимата, на территории Саркандского района произрастает 45 видов лекарственных растений. Есть крестьянское хозяйство, которое уже более 20 лет заготавливает такую продукцию в промышленных масштабах. К слову, оно и станет поставщиком сырья на завод, который планируется построить в ближайшие 2 года. Инициаторами проекта выступили отечественные бизнесмены и их партнеры из Германии.

На плантациях хозяйства растут шиповник, мята, ромашка, валериана, фенхель, зверобой. Работники травяных делян собирают корень солодки, сафлор, заготавливают в год свыше 450 тонн целебных трав. Практически весь этот объем уходит на экспорт в Россию, Германию и США.

Руководитель предприятия, уроженец Сарканда Алексей Коржиков еще в детстве увлекался сбором целебных трав, а их свойства проверял лично на себе. В конце 90-х годов наладил выращивание и сбор, заключил договоры на поставку с европейскими фармацевтическими компаниями.

По словам фермера, в общей сложности за сезон здесь получают свыше 2 200 тонн растений. Помимо лекарственного сырья выращивают просо, пшеницу, ячмень.

За травой, пусть даже и целебной, ухода нужно не меньше, чем за любой другой сельскохозяйственной культурой. Ее необходимо вовремя прополоть, полить, внести в почву гербициды, короче – соблюсти все агротехничес­кие нормы. То же самое касается подготовки сырья к хранению: после чистки и высушивания вес готовой продукции уменьшается пятикратно.

Хозяйство работает под заказ зарубежных партнеров, но с открытием завода растения будут перерабатывать здесь же, в Саркандском районе. Любопытно, что в Европе львиная доля казахстанского сырья идет на производство травяного чая, и лишь малая часть – на выпуск медикаментов. У нас же, скорее всего, будут изготавливать лекарства, учитывая, что компаньоны из Германии имеют в этом деле огромный опыт и производственные площадки на всех континентах планеты.

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