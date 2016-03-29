​Бизнес на взятках. Пчелиных

Живет семья Приходченко в двадцати с лишним километрах от Актобе на опытной сельскохозяйственной станции. Сергей Борисович и Светлана Владимировна – коренные жители этого селения. Глава семейства в свое время работал фотографом, затем переквалифицировался в 90-е в кузнеца на одном из крупных предприятий города. Светлана по профессии агроном-агрохимик. Работала в одной из лабораторий опытной сельхозстанции. И так случилось, что в конце 90-х она попала под сокращение штата. А Сергей Борисович вышел на заслуженный отдых. На его небольшую пенсию сложно было сводить концы с концами, хотя и держали свое подворье. По соседству с ними жил в те годы известный на всю округу пчеловод Александр Сенацкий. Вот и Сергея Борисовича он привлек к себе в помощь.

Впоследствии муж приобрел у него несколько пчелиных семей с ульями. Так дело и закрутилось. Вскоре открыли ИП под названием «Светлана». С Александром Сенацким, у которого имеется собственное крестьянское хозяйство, чета Приходченко работает по сей день в тесном контакте. Нередко вместе в сезон цветенья разнотравья вывозят пчел в степь для сбора меда. Правда, пасеки устанавливают на отдаленном расстоянии в разной местности. Светлана Владимировна нынче тоже стала спецом в этом деле.

– С пчелами непосредственно работает муж, а я на подхвате у него, – смеется она. – Выезжаю на пасеку, чтобы присмотреть за ульями, при сборе меда тоже помогаю, а также при реализации сладкого продукта в городе.

В тот день Светлану я как раз встретил на сельскохозяйственной ярмарке в Актобе. У ее прилавка даже очередь выстроилась. Натуральный мед шел нарасхват. На продажу она выставила и лечебный, так называе­мый пчелиный подмор. Как известно, этим чудо-эликсиром можно лечить сердечно-сосудистые заболевания, болезнь почек, щитовидной железы… Как выяснилось, за этим продуктом покупатели нередко приезжают даже к ним в село. Светлана Владимировна о каждом медовом продукте может много интересного рассказать, поскольку точно знает, с какого поля был произведен сбор. Чилижный ли мед, гречишный или собранный с подсолнечного поля, поди, разберись по вкусу. А она, как эксперт, знаток необычайный.

– Вот этот мед – александровский, – уверенно указывает Светлана на несколько упаковок, а тот – родниковский.

Так она называет их по названиям местности, где пасеку устанавливали и собирали мед. В текущем году уже определились, где будут размещать пчелиное семейство для очередного сбора. В соседнем селе Садовое. Там есть знакомый фермер, у которого большое сенокосное угодье имеется.

Знает аграрий, что после пчелиной работы разнотравье хорошо в рост идет. И пчеловодам на пользу, да и бизнес в выигрыше. Всего у Приходченко сегодня около 20 ульев. Сергей и Светлана намерены это число увеличить. Первое время они вкладывали в развитие пчелиного хозяйства собственные средства. Теперь подумывают получить льготные кредиты по линии фонда «Даму». Светлана Владимировна говорит, что благодаря такой поддержке со стороны государства будет намного легче. В планах у Приходченко – приобретение земельного участка и открытие собственного крестьянского хозяйства.