Свежий выпуск
​Бизнес по-сельски
Женис Байтурин, Актобе

Как прокомментировали в региональной палате предпринимателей, участники программы обучаются основам бизнеса на бесплатной основе с выплатой стипендии. В трех прошедших потоках на сегодня уже получили сертификаты 507 жителей сел. Всего в рамках «Bastau Бизнес» опытные тренеры обучат 1 125 сельчан. По условиям кредитования в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в последующем участники курсов смогут рассчитывать на кредиты от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, а также мик­рофинансовых организаций и кредитных товариществ, которые профондирует Аграрно-кредитная корпорация. Палата предпринимателей, в свою очередь, обеспечивает сопровождение в реализации каждого проекта в рамках сервисной поддержки ведения действующего бизнеса. Мы на днях побывали в Уилском районе, где по линии «Bastau Бизнес» число одобренных бизнес-проектов уже перевалило за два десятка, из них 80% связаны с отраслью АПК. И самым крупным оказалось строительство частного детского сада на 50 мест, стоимостью 18 млн тенге. Это проект выпускницы курсов Акнур Газизовой. Ей всего 23 года.

– Проект «Bastau Бизнес» оказался очень кстати, – говорит она. – Почему решила взяться за такое большое дело? Просто исходила из реальных проблем нашего района. Сейчас в Уиле, чтобы устроиться в детский сад, ждут своей очереди 160 малышей.

Акнур сама по образованию специалист дошкольного образования. Окончила региональный университет и вернулась в родное село. Считает, что открытие нового дошкольного учреждения решит и кадровый вопрос. Около 20 специалистов намерена взять в штат через центр занятости. С отделом образования уже прорабатывает вопрос госзаказа. С гордостью говорит, что это будет первый частный детсад в Уиле. Объект уже строится. На возведении трудятся 12 строителей из числа местных жителей. Супруг и братишка также помогают. В июне заложили первый камень, а уже в декабре детсад планируется сдать в эксплуатацию.

В рамках программы «Bastau Бизнес» прошел курсы обучения и 33-летний житель поселка Уил Нурлан Маханов. Недавно он получил микрокредит в размере 4,5 млн тенге на развитие собственного рыбного хозяйства. Строит планы, что через год обеспечит живой рыбой весь район. Нурлан имеет земельный надел площадью 145 га. Начинающий предприниматель приобрел бульдозер и самостоятельно приступил к возведению плотины. В искусственном водоеме предприимчивый сельчанин планирует выращивать три вида рыбы: карпа, щуку и линя. Хочет реализовать давнюю мечту и приобщить к этому своих детей. Со всеми премудростями рыбоводства хорошо знаком, поскольку отец у него был заядлым рыбаком. Да и сам Нурлан состоит в обществе охотников и рыболовов.

– Многие удивляются, – улыбается Маханов, – зачем я пошел на это. Сомневаются в прибыльнос­ти рыбоводства. А я скажу так: во-первых, кто-то должен начинать развивать серьезно данную сферу, а во-вторых, налицо востребованность в живой рыбе, выращенной в естественных экологически чистых условиях. Если дело пойдет, можно у водоема и бахчеводством заняться.

Весьма перспективным свой проект считает и 23-летний Ерлан Сисенов. В райцентр он переехал из небольшого аула, что в 40 км. Решил заняться разведением домашней птицы. Благодаря предпринимательской жилке и поддержке семьи смог разработать и защитить свой бизнес-план. Правда, на приобретение голландских и русских кур-несушек запустил, не дожидаясь получения микрокредита, собственные средства. Построил помещение для их содержания. Впереди далеко идущие планы: сейчас в подсобном хозяйстве имеет пока 20 кур-несушек. Ерлан хочет довести их поголовье до ста. А со следующего года уже сполна использует микрокредит на расширение бизнеса. В одной связке с ним заинтересован работать и его сосед, который имеет хороший опыт в разведении домашней птицы. В их планах – строительство птицефермы. Сейчас разрешительные документы в порядок приводят. Вагончик купили, чтобы открыть свою точку реализации мяса птицы и куриных яиц. Ерлан признается: до этого времени постоянного места работы у него не было. Зарабатывал на жизнь случайными подработками: и сварщиком был, и охранником… В общем, семью кормить надо было как-то. А программа «Bastau Бизнес» вселила в него уверенность, нацелила на открытие собственного дела.

Случайными заработками перебивался и Мереке Карамолдин. И сторожем подрабатывал, и таксовал на стареньком авто. Все в корне изменил проект «Bastau Бизнес». Сегодня выпускник первого потока, 47-летний житель села Саралжын имеет собственную службу такси. Правда, авто пока в единственном экземпляре. Зато все законно, официально – с лицензией. Кредитные средства в размере 1 млн 800 тыс. тенге из Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Мереке запустил на покупку иномарки. В залоге – собственный жилой дом. Говорит, что в числе первых получил кредит в районе. Благодарит своего бизнес-тренера Дархана Ыбрайыма, который заставил поверить в свои силы и научил азам бизнеса на курсах.

– Мы, сельские жители, многих юридических, налоговых тонкос­тей не знали. Сегодня от клиентов отбоя нет. Третий месяц работаю – как внутри района, так и между райцентром и Актобе. Если получится, денег поднакоп­лю, куплю еще авто или найму водителя с автомашиной. Расширю таксопарк, – мечтает житель Саралжына.

70 км до райцентра ежедневно преодолевала и слушательница «Bastau Бизнес» из аула Косембай Алия Бисенова. До этого она работала почтальоном, а с рождением детей стала домохозяйкой. Но сложа руки никогда не сидела. Пополнять бюджет главе семьи помогала оказанием швейных услуг на дому. В ауле 70 дворов. Жители постоянно обращаются к мастерице: укоротить длину брюк, сшить камзол на празднество или же изготовить изыс­канное приданое для невест. Отрадно, что именно супруг Конырбай-агай предложил рукодельнице обучиться азам предпринимательства и официально зарегист­рироваться в качестве бизнес-вумен. Даже коров сам доил во время ее учебы.

Ее проект по открытию ателье прокредитован на сумму 1 млн 300 тыс. тенге. Купила две швейные машинки современные, утюг паровой, ткани, вату, фурнитуру и другие нужные изделия. К машинке прилагаются еще шкаф, стол. Пока шьет у себя на дому. На следующий год соседний пус­тующий дом хочет выкупить и там ателье открыть, нанять еще двух помощниц.

Бизнес-тренер Дархан Ыбрайым в сельской жительнице сразу заметил предпринимательскую жилку. Даже свои расходы на проезд из аула она старалась оправдывать – привозила на продажу тары. Ее примеру последовали и другие слушатели. Кто-то курт продавал в райцентре, другие – кисло-молочную продукцию. А ведь это первый шаг к умению рассчитывать свои доходы и расходы. И вообще, предпринимательская инициатива у сельчан очень высокая, с гордостью отзывается о своих подопечных бизнес-тренер.

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