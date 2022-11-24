Бизнес под натиском мародеров

События начала 2022 года директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Алматы Айтуар Кошмамбетов помнит в мельчайших деталях. Он сам был в эпицентре, можно сказать, под обстрелом. И отнюдь не ввиду праздного любопытства. Того требовала профессиональная обязанность – помогать бизнесу.

Выезжая на место погромов, глава палаты и его коллеги не просто оценивали нанесенный ущерб, они старались оказать моральную поддержку тем, кто больше всего нуждался в этом. Также они развозили питание в больницы, полицейские участки и на другие объекты, курировали процесс поставки хлеба в социально значимые учреждения. Но обо всем по порядку.

– Помню, словно это было вчера: 5 января вышли на работу после новогодних праздников и в этот же день нам поступило указание от оперативного штаба города о необходимости закрытия объектов предпринимательства, – рассказывает Айтуар Кошмамбетов. – Я сразу же разослал письма с разъяс­нением ситуации: кому нужно приостановить деятельность, до какого времени. К сожалению, оперативных ответов не получил. В считаные часы город охватил хаос. Было ли страшно? Конечно! Тем более возле нашего офиса взламывали оружейный магазин, а в кабинеты влетали дымовые шашки. Знаете, было сложно сохранять спокойствие.

Несмотря на опасную обстановку, самое меньшее, что волновало сотрудников палаты, – чувство самосохранения. Было не до этого. В первый же день беспорядков телефоны организации и самих сотрудников буквально разрывались от шквала поступавших звонков. «Что делать? Как быть?» – доносилось из телефонной трубки.

– В сфере предпринимательства занята большая часть населения Алматы. Наш город в числе самых крупных по количеству субъектов бизнеса. Думаю, вы представляете, что творилось в те страшные дни. Я был на связи с акимом мегаполиса, представителями правоохранительных органов и прокуратуры. 5 января пик звонков и обращений пришелся на вечер. Люди звонили нам, поскольку не могли получить обратной связи от представителей госучреждений. На тот период Интернет уже работал плохо. Мы были вынуждены действовать самостоятельно, по наитию, полагаясь на личный опыт, – вспоминает Айтуар Кошмамбетов.

Ранним утром 6 января сотрудники организации провели оперативную «летучку» и решили организовать своего рода call-центр. На тот момент у них была информация о нападении мародеров на крупные торговые дома. Единственное, о чем тогда просили бизнесмены, – об оперативном реагировании сотрудников силовых структур.

– 6 января я вместе с коллегой выехал на Новую площадь, чтобы посмотреть, как пострадали рестораны и другие объекты бизнеса. Акимат уже был охвачен огнем. Получилось так, что мы попали под обстрел, но нам удалось сделать необходимые фотографии. Еле спаслись. Конечно, члены семьи, родители просили нас, представителей палаты, находиться дома, рядом с ними. Их переживания и страх вполне объяснимы. Однако мы не могли оставить на произвол судьбы тех, кто надеялся на нас, – наших предпринимателей, – говорит собеседник.

В этот же день, узнав, что несколько больниц, участковых пунктов полиции остались без питания, атамекеновцы организовали сбор денег среди сотрудников, предпринимателей и при содействии сети Lanzhou стали поставлять еду.

Наряду с этим решали вопрос с налаживанием поставок хлеба. Дело в том, что одна из крупных пекарен города приостановила работу из-за отсутствия экспедиторов, которые не вышли на работу. Ситуация усугубилась тем, что несколько автозаправочных станций подверглись нападению и были выведены из строя. Из-за сбоя поставок лекарств порядка 80 аптек закрылись. Тогда Айтуар Кошмамбетов под личную ответственность договорился с администрацией крупной сети АЗС о том, чтобы они заправляли автомобили, задействованные в поставках хлебобулочных изделий и фармацевтических препаратов.

– Выражаю благодарность представителям пекарни «Рузи Нан» за поддержку и оперативную доставку хлеба в магазины города. За героизм водителей, что поставляли важный продукт в торговые точки мегаполиса. Кроме того, наладив поставки, мы сумели вернуть в рабочее состояние десятки аптек. Также удалось договориться с вооруженными сотрудниками полиции, чтобы они сопровождали инкассаторские машины, поскольку был высокий риск нападения со стороны преступников, – отмечает Айтуар Кошмамбетов.

Особую признательность он выражает предпринимателям и жителям города, проявившим бесстрашие в моменты тушения пожаров, в частности тех объектов, что находились при многоэтажных домах. Благодаря их самоотверженности огонь не перекинулся на квартиры и удалось избежать жертв.

– На пересечении улиц Толе-би – Ауэзова есть крупный магазин по продаже компьютеров, комплектующих и оргтехники. Помню, когда он горел, сотрудники близлежащих магазинов и жители квартир собственными силами тушили пожар. Аналогичная ситуация была и на Новой площади. Там был охвачен огнем ресторан. После январских событий примерно 40 алматинцам, проявившим героизм, мы вручили благодарственные письма от имени акима города. Считаю, что такие люди должны быть отмечены. То же самое можно сказать и о наших сотрудниках, которые, рискуя жизнью, развозили горячее питание. Спасибо всем за сплоченность и самоотверженность, – резюмирует Айтуар Кошмамбетов.

В период ЧП палата предпринимателей совместно с районными акиматами города провела работу по уточнению количества пострадавших бизнес-структур, а также подвела итоги по сумме ущерба. Сотрудники палаты «Атамекен» провели более 30 заседаний комиссий и одобрили 1 632 заявки на возмещение ущерба на сумму более 15 млрд тенге. Кроме того, был сформирован реестр добровольцев, которые помогали пострадавшему бизнесу, создана страница kushimiz_birlikte в Instagram.

Отметим, что с 3 по 16 января в единый в call-центр НПП РК «Атамекен» по номеру 1432 пос­тупило 7 938 звонков. Из них 2 226 звонков только по вопросам мародерства, по возобновлению бизнеса и алгоритма оценки ущерба – 695.