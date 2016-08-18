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​Бизнес под защитой прокуроров
Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, все поступившие предложения будут отрабатываться с уполномоченными органами и Национальной палатой предпринимателей. Такая же функция будет доступна на сайтах НПП «Атамекен» и партии «Нур Отан».

Как известно, по итогам прошедшего в июне Форума по вопросам предпринимательства была разработана и реализуется «дорожная карта», включающая более 110 организационно-практических и правовых мероприятий. Одним из направлений этой карты определено снижение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Для этого в Астане и Акмолинской области проводится ревизия расследуемых уголовных дел в отношении субъектов бизнеса на предмет обоснованности их инициирования. Выявлено 127 незаконно возбужденных органами уголовного преследования дел, которые по указанию прокуроров прекращены. Установлено 98 незаконных проверок, проведенных в рамках уголовного процесса.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре, цель этой работы – создание взвешенного механизма инициирования досудебных расследований в отношении предпринимателей по не очевидным экономическим преступлениям. Принятые меры дали положительный результат не только в этих регионах, но и по всей республике. За один месяц по стране в 2 раза снижено количество возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей, число налоговых проверок уменьшилось практически на треть. И это лишь предварительные итоги.

С Национальной палатой предпринимателей и партией «Нур Отан» проводится работа по массовому вовлечению сельского населения в бизнес. Разработан детальный План развития бизнеса в сельской местности, который, по мнению надзорного органа, позволит обеспечить устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, сохранение действующих и создание новых рабочих мест. При Генеральной прокуратуре создана экспертная группа, которая занимается разработкой типовых малобюджетных микропроектов, требующих инвестиций до 150 тыс. тенге.

Кроме того, проводится работа по изменению норм права, мешающих бизнесу.

Реализация решений Форума, посвященного вопросам предпринимательства, продолжается. Ее результаты планируется рассмотреть в ближайшее время на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

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