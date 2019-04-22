​Бизнес поддерживает

Как отметил первый заместитель председателя областного филиала партии Серик Сулеймен, поддержку проведению внеочередных выборов Президента РК высказывает подавляющее большинство населения.

– Граждане понимают, что это решение логически и историчес­ки обосновано. После того как будет зарегистрирован кандидат в Президенты РК от партии «Nur Otan», начнут действовать областной, городской и районные штабы политобъединения, общественные приемные кандидата. С 11 мая начнется агитационная работа. Большая часть населения выражает поддержку программе партии и тому курсу развития, который заложил Председатель «Nur Otan» – Елбасы Нурсултан Назарбаев, – подчеркнул Серик Сулеймен.

Бизнесмены в свою очередь выразили уверенность в открытости и честности выборов и призвали население региона принять активное участие в них.

По мнению предпринимателя, депутата областного маслихата Ляны Турсыновой, прийти на выборы – гражданский долг каждого жителя страны.

– В нашем государстве созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса, можно сказать, что мы, предприниматели, выросли вместе со страной, – подчеркнула она. – Сегодняшние экономичес­кие успехи и рост предпринимательства были бы невозможны без обеспечения законности и стабильности. С первых дней независимости Казахстан живет в полном соответствии с Конституцией, и нынешние внеочередные выборы Президента также пройдут в строгом соответствии с нормами Основного закона.