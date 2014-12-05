Бизнес-практикум от президентов Гуляим ТУЛЕШЕВА, Владимир ОСИПОВ

В работе форумов приняло участие более 350 человек, заключены договоры в различных сферах. Президент Казахстана отметил, что представительный состав участников демонстрирует растущий интерес к налаживанию прямых контактов и реализации совместных взаимовыгодных проектов. Глава государства обратил внимание на рост товарооборота с Францией, который в прошлом году превысил 6 млрд. долларов.

– За последние 10 лет инвестиции французского бизнеса в нашу страну составили 11 млрд. долларов. Совместные проекты реализуются не только в промышленности, но и в области высоких технологий, задающих тон в глобальной экономике, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что в стране реализуется ряд важных программ, направленных на поступательное развитие. В частности, планируется начало второй пятилетки индустриально-инновационной программы, предусмотрены различные преференции и стимулы для иностранных инвесторов. Также принята новая экономическая политика «Нұрлы жол», в рамках которой запланирована реализация важных инфраструктурных проектов. Казахстан, таким образом, ставит цель стать деловым, транзитным и логистическим хабом всего Центрально-Азиатского региона.

Касательно значимых направлений в науке и образовании Президент Казахстана особо выделил успешно функционирующую международную стипендию «Болашак», государственную программу академической мобильности, а также создаваемый интеллектуально-инновационный кластер в Астане. Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть возможность интенсификации процесса взаимного обмена студентами, а также передовым опытом в научно-образовательной сфере.

В завершение Глава государства выразил уверенность, что нынешний визит Ф. Олланда и проведение данных форумов придадут новый импульс укреплению связей между деловыми и образовательными кругами двух стран.

В свою очередь Президент Франции подчеркнул, что технологии, исследования и наука являются залогом больших успехов и улучшения качества жизни населения. Ф. Олланд отметил, что Казахстан, благодаря своим энергетическим ресурсам, превратился в наиболее экономически развитую страну Центрально-Азиатского региона.

– За 20 последних лет Ваша республика сильно изменилась. Вы смогли построить такую страну, которая является олицетворением успеха в этом регионе. Вместе с тем Казахстан продвигается и в области технологий, чтобы обеспечить экономический рост завтрашнего дня, – сказал Президент Франции.

Ф. Олланд обратил внимание, что с самого начала двусторонних отношений французские предприятия сразу же заинтересовались возможностями казах­станской экономики. В частности, ощутимых результатов в Казахстане добились такие компании, как «Тоталь», «Арева» и «Альстом». Президент Франции отметил возрастающий уровень французских инвестиций в Казахстан.

– Благодаря Вашему визиту в Париж и приложенным усилиям мы увеличили количество экспортной продукции. Мы хотели бы, чтобы французские предприятия продемонстрировали высокое качество своих продуктов, – сказал Ф. Олланд.

Вообще, наверное, не случайно два мероприятия прошли параллельно, поскольку в строительстве наукоемкой экономики незаменима роль университетов.

В рамках V Казахстанско-французского форума высших учебных заведений обсуждались вопросы сотрудничества казах­станских и французских вузов, проблемы и перспективы интернационализации образования. Основные направления в работе диалоговой площадки были заданы еще на I форуме высших учебных заведений Казахстана и Франции в июне 2010 года в Париже. Каждая последующая встреча, расширяя географию участников и повестку дня, только подкрепляла глубокую заинтересованность обеих сторон в динамичном сотрудничестве и обмене опытом в образовательной сфере. Нынешний форум также показал, что точек соприкосновения у коллег немало. И одной из них стало укрепление научно-образовательных связей для улучшения качественной подготовки специалистов.

В приветственном выступлении вице-министр образования и науки РК Такир Балыкбаев подчеркнул особенность V форума, проходящего именно во время визита Президента Франции Франсуа Олланда в Казахстан. Как известно, глава французского государства в своем письме, адресованном Президенту Казахстана 26 сентября текущего года, подчеркнул необходимость усиления двустороннего индустриального и технологического развития партнерства, а также сотрудничества между французскими и казахстанскими административно-территориальными единицами в области городского благо­устройства, устойчивого развития и поддержки предприятий.

По словам Т. Балыкбаева, в числе ключевых тем, вынесенных на обсуждение наряду с университетским сотрудничеством, вопросы инновационных исследований.

– Сегодня Главой государства ставится очень важный вопрос – развитие инноваций в нашей стране, поэтому мы придаем этому направлению самое серьезное внимание, – отметил он.

Перед участниками форума выступил и вице-президент Международной комиссии Конференции президентов Халед Буабдала, вначале поблагодаривший казахстанскую сторону за теплый прием, который, несомненно, согреет в ненастную зимнюю погоду. Спикер напомнил, что международный форум казахстанско-французских высших учебных заведений «Развитие подготовки кадров и академической мобильности: обмен опытом, проблемы и перспективы», прошедший в Астане в 2011 году, дал большой толчок дальнейшему развитию двусторонних отношений.

– В течение двух лет порядка 500 студентов приняла французская сторона, большая часть из них поступила в университет, часть попала в коммерческие школы либо получила специальное инженерное образование. С 2009 по 2014 год число казахстанских студентов во Франции стало вдвое больше, и мы уверены, что такая динамика в отношениях будет продолжаться.

В качестве примера он привел университет Лотарингии, который поддерживает прочные отношения с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и Казахским национальным техническим университетом им. К. Сатпаева в Алматы. Как известно, в 2009 году эти три вуза подписали партнерское соглашение, результатом которого стало создание Казах­станско-французского научно-образовательного центра «Гео-Энергетика» – одного из главных направлений двустороннего университетского сотрудничества. В работе форума принял участие и ректор Университета Лотарингии Пьер Мютценхард, выступивший по теме «Инструменты университетского сотрудничества».

В целом сегодня по государственной программе академической мобильности более 700 студентов проходят обучение в передовых вузах мира. Десять отечественных вузов активно взаимодействуют с 15 вузами Франции. В пленарной части мероприятия об организации и реформе системы высшего образования в Казах­стане и во Франции рассказали президент университета Сорбонна Париж-Сите Жан-Ив Мериндоль и директор департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества Министерства образования РК Жаслан Шаймарданов.

В рамках международного форума прошли рабочие встречи партнерских вузов и подписано более 20 международных соглашений.

Полезный диалог состоялся и в рамках казахстанско-французского бизнес-форума, в котором приняли участие более 250 делегатов: бизнесмены, представители нацкомпаний, финансовых институтов, неправительственного сектора и учебных заведений. В частности, помимо подписания ряда коммерческих соглашений состоялось обучение инженеров французским методам работы.



