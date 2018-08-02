​Бизнес расширяет границы

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Глеб Малых

Договоренность об этом была достигнута между Внешнеторговой палатой Казахстана и Союзом промышленников и предпринимателей в ходе торгово-экономической миссии в Ашхабад. «Также стороны договорились о содействии в оформлении въездных виз для предпринимателей обеих стран», – сообщает Внешнеторговая палата РК.

Казахстанские компании давно проявляют интерес к продвижению своей­ продукции на рынок Туркменистана. Торгово-экономическая миссия состоялась при содействии посольства Казахстана в этой стране. В ней приняли участие 16 компаний в сфере машиностроения, строительства, фармацевтики и ­пищевой промышленности, такие как IT&M, «Казфосфат», «КазАзот», «Кентау­ский трансформаторный завод», «Рахат», «Тиккурила», «Қазақстан Ғарыш Сапары», «Азия Авто», «Баян Сұлу», «Порт Курык» и другие.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи на уровне министров и их заместителей минис­терств энергетики, промышленности, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, коммунального хозяйства, Национального космического агентства, Государственного концерна «Туркменюлдары», «Турк­меннефть». Председатели правления Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Казахстана встретились с представителями деловых кругов Туркменистана.

На практике имеют место сложности при произведении оплаты контрпартнерами из Туркменистана в адрес казахстанских предпринимателей, связанные с отсутствием возможности свободной конвертации ­маната. Поэтому в целях ­налаживания сотрудничества и активизации совместной работы топ-менеджеры АО «KazakhExport» провели переговоры с представителями государственных банков «Туркменистан» и «Халкбанк», а также с коммерческим банком «Рызгал».

По результатам торгово-экономической миссии фармацевтическая компания Dolce заключила 2 меморандума о сотрудничестве, а ТОО «Белес-Агро» под торговой маркой «Белес-Маркет» – контракт по поставке муки и подсолнечного масла в Туркменистан в объемах 3–4 тыс. тонн ежемесячно в течение года.

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