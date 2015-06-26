Свежий выпуск Бизнес с женским лицом Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Слушатели семинара получили подробную информацию о государственных инструментах поддержки предпринимательства, программах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также о процессе сбора документов в банках второго уровня для финансирования по единой Программе развития и поддержки бизнеса по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Перед ними выступили успешно действую­щие женщины-предприниматели – директор ТОО «Келешек-2030» Кукаршин Бексултанова, руководитель ТОО «Прима-НТ» Гульмира Серажиева и др. Главный менеджер Акмолинского филиала «Фонда «Даму» Айсулу Аубакирова, консультант ЦОПа Аскар Смагулов и старший специалист по проектам ЕБРР Татьяна Шпулинг провели мастер-классы для присутствующих бизнес-леди. Также на семинаре с презентацией программы «Бизнес без границ» и разъяснением гос­программы «Нұрлы жол» выступила бизнес-консультант Светлана Громова.

Как известно, сегодня в Казахстане каждый второй предприниматель – это женщина. Такой массовый выход представительниц слабого пола в бизнес в последнее время называют «тихой» революцией. У казахстанцев все больше возможнос­тей выбора: работать по найму или на себя. И женщины, как свидетельствует статистика, чаще выбирают второй вариант.

Сегодня в РК созданы беспрецедентные условия поддержки бизнеса – государственные программы«ДКБ-2020», «ДКЗ-2020», по линии «Каз­Агро» принимаются действенные меры для развития женского предпринимательства. В настоящее время 52 тыс. казахстанских предпринимателей участвуют в государственных программах по поддержке бизнеса.

Участники семинара обменялись опытом и обсудили интересующие их вопросы. По его итогам им были выданы соответствующие сертификаты.