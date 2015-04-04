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Бизнес спросил у Нацбанка: где тенговая ликвидность?
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
«Мы занимаемся защитой прав предпринимателей, сокращаем административные барьеры, улучшаем бизнес-климат. Но если финансовая система не запустится, то все задачи, которые стоят перед нами по диверсификации экономики, будут просто нерешаемыми вопросами». Столь жесткий вывод, адресованный Национальному банку, сделал председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев по итогам рабочего совещания с предпринимателями Алматы.
В совещании принимали участие и жестко высказывались по наиболее актуальным проблемам бизнеса в современных условиях и предприниматели, и представители власти. В частности, аким Алматы Ахметжан Есимов отметил, что МСБ дает городу около 65% всех налоговых поступлений.
– В масштабе страны это выглядит неплохо, но существуют известные всем проблемы, одна из них – резкое падение кредитования экономики, – подчеркнул аким. – В основном банки выдают средства в валюте либо в тенге, но под неподъемные для предпринимателей проценты. Без наличия дешевых заемных средств МСБ снизит свою деятельность, что может привести к замедлению экономики не только города, но и страны в целом. Учитывая, что Алматы приносит в казну страны до 30% всех доходов государственного бюджета.
Аким также напомнил цифры, согласно которым по сравнению с прошлым годом в целом по республике поступление налогов за первый квартал сократилось на 10%, а по некоторым регионам – на 50% и даже на 74%. Для бизнеса со вступлением в ЕАЭС обострились вопросы конкуренции, особенно с продукцией российских предприятий. Но, похоже, сегодня в большей степени бизнес волнует вопрос доступа к кредитным ресурсам и высокие ставки. Без тенговых средств затормаживаются платежи субъектов экономики друг другу, приостанавливаются проекты, нарастают объемы кредиторской и дебиторской задолженности.
Суммируя вопросы (и не только алматинской бизнес-аудитории), председатель президиума НПП РК «Атамекен», обращаясь к заместителю председателя НБ РК Куату Кожахметову, сказал: «Нацбанк собрал всю длинную ликвидность в стране: у вас и ЕНПФ, и Нацфонд. Вся ликвидность только у вас в руках! Где еще можно взять ликвидность?»
– Мы проехались по всем регионам, и везде одно и тоже: предприниматели задают вопросы, связанные с тенговой ликвидностью, – отметил Тимур Кулибаев. – Мы призываем Нацбанк к диалогу. Мы готовы представить вам (Нацбанку. – А. Д.) Национальную палату как площадку для переговоров. Используйте ее, чтобы иметь прямую связь с рынком, с бизнесом... Давайте ответим на реальные вопросы, которые люди задают. Давайте решать эти вопросы!
В ответ К. Кожахметов по­обещал собранию, что эти задачи будут приняты в работу.
На встрече детально обсуждены вопросы госзакупок и механизмы господдержки бизнеса. А также – тема конкуренции-партнерства бизнеса в рамках ЕАЭС, рынок которого несопоставим по размеру и накалу конкурент­ной борьбы с ВТО, в которую мы стремимся. Тимур Кулибаев добавил, что сейчас российский рынок открыт для казахстанских товаров. Россияне хотят, чтобы мы поставляли туда свою качественную, конкурентоспособную продукцию, считает он. «И госзакупки через долгосрочные контакты с бизнесом этому поспособствуют, – уверен глава НПП РК «Атамекен». – Этот процесс необходимо сделать прозрачным и долгосрочным. Тогда наши производители смогут создать лучшее производство, чем нынешнее. Мы уже проходили через кризисы, поэтому ситуацию для бизнеса можно поправить».
По окончании рабочего совещания Ахметжан Есимов и Тимур Кулибаев торжественно открыли первый в Алматы Центр обслуживания предпринимателей в Медеуском районе. До конца года аналогичные центры планируется создать в каждом районе города.

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